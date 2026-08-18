Fulmini a raffica per tutta la notte e bomba d'acqua a Napoli e provincia

Il peggioramento arriva dopo settimane caratterizzate da caldo e condizioni prevalentemente asciutte

Il peggioramento annunciato nelle ultime ore ha iniziato a farsi sentire sul Centro-Sud. Nella serata di lunedì 17 agosto, una intensa attività temporalesca ha interessato inizialmente il basso Lazio, con una particolare concentrazione di fulmini nell'area compresa tra Frosinone e il basso Lazio. Il fronte perturbato si è progressivamente spostato verso sud, coinvolgendo anche il Molise e la Campania interna. Le rilevazioni hanno evidenziato numerose scariche elettriche tra le province di Caserta, Benevento e Avellino.Fulmini e piogge, il maltempo raggiunge NapoliCon il passare delle ore, l'instabilità ha raggiunto anche il territorio napoletano. Sulla città e lungo la fascia costiera l'attività elettrica è risultata inizialmente più frammentata, ma accompagnata da precipitazioni che hanno interessato diverse zone.Il peggioramento arriva dopo settimane caratterizzate da caldo e condizioni prevalentemente asciutte. L'arrivo della perturbazione sta determinando anche un abbassamento delle temperature, interrompendo temporaneamente la lunga fase di caldo estivo.La situazione resta comunque da monitorare, soprattutto nelle aree maggiormente esposte ai fenomeni temporaleschi.Allerta gialla in CampaniaPer la giornata di lunedì il Centro Funzionale della Campania ha attivato un'allerta di colore giallo valida dalle ore 14 fino alla giornata di martedì 18 agosto.Per Napoli e l'area vesuviana sono previsti rovesci e temporali anche di moderata intensità, con una maggiore probabilità dei fenomeni nelle ore serali e notturne. Non sono esclusi episodi localmente più intensi, accompagnati da grandinate e raffiche di vento.L'allerta richiede quindi particolare prudenza soprattutto negli spostamenti e nelle zone dove le precipitazioni più intense possono provocare temporanei allagamenti o difficoltà alla circolazione.Il fronte si sposta verso il Centro-SudIl peggioramento rientra in una fase perturbata che sta attraversando il Paese da nord-est verso le regioni centrali e meridionali. I temporali possono presentarsi con caratteristiche molto variabili anche a distanza di pochi chilometri: alcune aree possono essere interessate da precipitazioni intense e attività elettrica, mentre altre restano ai margini del sistema.Nelle prossime ore l'attenzione resterà dunque concentrata sull'evoluzione della perturbazione e sul possibile sviluppo di nuovi nuclei temporaleschi sulla Campania, in particolare durante la notte e nelle prime ore di martedì.