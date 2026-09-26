Solofrana di nuovo al centro delle proteste: acque torbide e vegetazione nell’alveo

La vegetazione cresciuta senza manutenzione ha infatti occupato ampie porzioni del canale

Acque scure e torbide, vegetazione spontanea che ha invaso l'alveo e nuove proteste da parte dei residenti. Il tratto del Solofrana che attraversa il centro di Nocera Inferiore torna a far discutere, dopo una nuova segnalazione accompagnata da fotografie e video realizzati dai cittadini.Le immagini riguardano in particolare la zona di via Merichi, dove il corso d'acqua appare caratterizzato da una colorazione marrone scura. I residenti chiedono che venga fatta chiarezza sull'origine dell'anomalia e che vengano effettuati controlli per verificare l'eventuale presenza di sostanze inquinanti.A preoccupare è anche lo stato dell'alveo. La vegetazione cresciuta senza manutenzione ha infatti occupato ampie porzioni del canale, suscitando timori tra gli abitanti anche in relazione al regolare deflusso delle acque.La nuova segnalazione ha riacceso il confronto sulle condizioni del Solofrana e sulla necessità di interventi di manutenzione lungo il corso d'acqua.La richiesta di controlliSulla vicenda è intervenuto il deputato dell'Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, che ha chiesto verifiche da parte degli enti competenti.«Vedere il Solofrana ridotto a una fogna a cielo aperto in pieno centro abitato è inaccettabile», ha dichiarato Borrelli, annunciando di aver sollecitato l'Arpac per l'esecuzione di campionamenti delle acque nella zona di via Merichi.L'obiettivo, secondo il parlamentare, è verificare la qualità dell'acqua e individuare l'eventuale origine di scarichi anomali, qualora i controlli dovessero confermarne la presenza.Borrelli ha inoltre chiesto un intervento del Consorzio di Bonifica dell'Agro Nocerino Sarnese per la pulizia del canale e la rimozione della vegetazione che ha occupato l'alveo.«La tutela dei corsi d'acqua e della salute dei cittadini deve tornare a essere una priorità assoluta delle istituzioni», ha aggiunto il deputato.Ora l'attenzione è rivolta agli eventuali accertamenti ambientali e agli interventi di manutenzione che potrebbero essere disposti nell'area segnalata dai residenti.