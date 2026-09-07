I Sidera approdano al Teatro Ariston: la band vesuviana conquista le Finali Nazionali di Sanremo Rock

Un risultato costruito passo dopo passo, attraverso le selezioni regionali e la Finale Sud Italia

Dal Vesuviano al palco dell’Ariston. A un anno dalla nascita del progetto, i Sidera, band pop/rock originaria dell’area vesuviana, raggiungono un primo, importante traguardo: il gruppo sarà protagonista delle Finali Nazionali della 39ª edizione di Sanremo Rock & Trend Festival, in programma l’11 e 12 settembre 2026 al Teatro Ariston di Sanremo.Un risultato costruito passo dopo passo, attraverso le selezioni regionali e la Finale Sud Italia, disputata a San Vito Lo Capo, dove i Sidera hanno conquistato l’accesso alla fase nazionale. Il format di Sanremo Rock prevede infatti un percorso che parte da un casting di idoneità e attraversa le selezioni territoriali e interregionali, prima dell’approdo sul prestigioso palco dell’Ariston.Nati nell’estate del 2025, i Sidera nascono dalla volontà di superare il mondo delle cover per dare forma a una musica autentica e personale. Il progetto prende vita dall’incontro tra sensibilità diverse, unite dal desiderio di raccontare attraverso il pop/rock esperienze, emozioni e storie capaci di diventare collettive.«Non siamo personaggi, siamo storie» è la frase che meglio racchiude la filosofia della band, che nelle proprie canzoni racconta amori, ricordi, fragilità e incertezze con semplicità e sincerità.Il percorso discografico dei Sidera è iniziato con “Nessun’altra”, pubblicato nel marzo 2026 e seguito dal videoclip ufficiale e dai singoli “Goodbye”, “Vulnerabile” e “Ferragosto”. Alle pubblicazioni si sono affiancate le prime esperienze live, tra cui la partecipazione alla prima edizione del Launchpad Music Fest.Ora il prossimo capitolo è Sanremo: un’occasione prestigiosa per una band giovanissima, nata appena un anno fa, ma già determinata a trasformare ogni palco in un nuovo pezzo della propria storia.I Sidera sono pronti a raccontarla anche all’Ariston.