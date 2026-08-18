Primark a Pompei, tutto pronto per settembre

Il nuovo negozio occuperà una superficie di oltre 3.100 metri quadrati e proporrà un'offerta articolata destinata a diverse fasce di clientela

Una nuova apertura segna l'espansione di Primark in Campania. Il prossimo 1° settembre, all'interno del centro commerciale La Cartiera di Pompei, il marchio irlandese inaugurerà il suo terzo punto vendita regionale. Non sarà però un'apertura come le altre: il negozio pompeiano rappresenterà infatti il 500° store Primark nel mondo, un traguardo significativo per il gruppo internazionale della moda.Un grande punto vendita a PompeiIl nuovo negozio occuperà una superficie di oltre 3.100 metri quadrati e proporrà un'offerta articolata destinata a diverse fasce di clientela.All'interno dello store saranno disponibili collezioni di moda donna, uomo e bambino, insieme a prodotti per il beauty, accessori e articoli dedicati alla casa.Con l'arrivo a Pompei, salgono quindi a tre i negozi del marchio presenti in Campania. Gli altri due punti vendita si trovano a Salerno, presso il Maximall, e a Marcianise, in provincia di Caserta.Le opportunità di lavoro negli store campaniL'espansione del marchio sul territorio regionale si accompagna anche a nuove opportunità professionali.A Salerno sono attualmente disponibili diverse posizioni. Tra le figure ricercate ci sono addetti alle vendite con formule contrattuali differenti, compresa una posizione riservata alle categorie protette secondo quanto previsto dalla legge 68/99.La selezione riguarda inoltre un manager di store a tempo pieno, un addetto alle vendite con contratto a chiamata e un candidato da inserire nel percorso formativo «Grow With Us», dedicato alla formazione dei futuri manager.Quattro posizioni a MarcianiseAnche il punto vendita di Marcianise è interessato da nuove selezioni. In questo caso le posizioni aperte sono quattro.Primark cerca un manager di store a tempo pieno e un allievo o un'allieva manager da inserire nel programma Grow With Us. Sono inoltre previste selezioni per addetti alle vendite, sia con contratto a tempo parziale sia con contratto a chiamata a tempo pieno.Per quest'ultima posizione è indicata una retribuzione di 1.783 euro lordi al mese.Pompei al centro dell'espansioneL'apertura di settembre consolida quindi la presenza di Primark in Campania e porta nella regione il punto vendita numero 500 della rete internazionale del gruppo.Il nuovo store di Pompei si prepara ad accogliere i clienti con un'offerta ampia e una superficie significativa, mentre le selezioni ancora attive a Salerno e Marcianise confermano il percorso di crescita del marchio sul territorio campano.