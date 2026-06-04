Sigarette, aumenti ma anche cali di prezzi per alcune marche

Si tratta di adeguamenti contenuti ma che si inseriscono nel quadro delle periodiche revisioni dei listini del settore del tabacco

Nuove variazioni di prezzo per i prodotti del tabacco lavorato. A partire da domani, venerdì 5 giugno, entreranno in vigore gli aggiornamenti comunicati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che interesseranno diverse marche di sigarette tradizionali e alcuni prodotti da inalazione senza combustione. Gli aumenti riguarderanno principalmente alcune sigarette classiche, mentre per determinate tipologie di stick destinati ai dispositivi elettronici è previsto un ribasso significativo.

Aumentano le sigarette tradizionali

Tra i prodotti interessati dagli incrementi figurano diverse varianti del marchio Elixyr. Il prezzo salirà di 10 centesimi a confezione, passando dagli attuali 5,20 euro a 5,30 euro per pacchetto.

Rincaro più consistente, invece, per le sigarette Che, che registreranno un aumento di 20 centesimi. Il costo di un pacchetto da 20 sigarette passerà infatti da 5,20 euro a 5,40 euro.

Si tratta di adeguamenti contenuti ma che si inseriscono nel quadro delle periodiche revisioni dei listini del settore del tabacco.

Prezzi in calo per gli stick da inalazione

Novità positive, invece, per i consumatori che utilizzano dispositivi a tabacco riscaldato. Le stick Virto, compatibili con il sistema Glo, subiranno una riduzione di prezzo pari a 50 centesimi per confezione.

Il costo scenderà infatti da 5,50 euro a 5 euro. La diminuzione riguarda tutte le principali varianti della linea: Virto Sticks Azure, Balanced, Classic, Copper, Signature, Silver e Blue.

Le variazioni dal 5 giugno

Le modifiche interesseranno complessivamente 13 marchi di prodotti del tabacco lavorato e saranno applicate in tutte le rivendite autorizzate a partire dal 5 giugno.

L'aggiornamento dei prezzi conferma una tendenza ormai consolidata nel mercato del tabacco, caratterizzato da frequenti adeguamenti che coinvolgono sia le sigarette tradizionali sia i prodotti di nuova generazione destinati ai fumatori che scelgono sistemi alternativi alla combustione.

I nuovi listini saranno disponibili presso le tabaccherie e consultabili attraverso i canali ufficiali dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.