LA MANOVRA 300 euro per i pensionati dal Governo

I requisiti indicati nelle prime comunicazioni individuano una platea composta da anziani che, con il passare degli anni, possono avere bisogno di controlli, accertamenti e trattamenti

Tra le misure inserite nella Manovra 2027 figura un sostegno economico destinato agli anziani con più di 75 anni e una pensione annua fino a 28mila euro. Il voucher punta ad aiutare i beneficiari a sostenere i costi di farmaci, visite specialistiche e prestazioni sanitarie non coperte dal Servizio sanitario nazionale.Un contributo di 300 euro per aiutare gli anziani a far fronte alle spese sanitarie. È questa una delle misure previste dalla Manovra 2027, con l’obiettivo di alleggerire il peso economico delle cure che restano a carico dei cittadini, in particolare delle persone con redditi pensionistici più contenuti.Il sostegno è rivolto agli over 75 che percepiscono una pensione annua non superiore a 28.000 euro. I requisiti indicati nelle prime comunicazioni individuano una platea composta da anziani che, con il passare degli anni, possono avere bisogno di controlli, accertamenti e trattamenti continuativi.A chi è destinato il bonus da 300 euroLa misura individua come potenziali beneficiari le persone che hanno superato i 75 anni di età e percepiscono una pensione annua entro la soglia dei 28.000 euro.Il contributo nasce per sostenere le spese sanitarie che non vengono erogate gratuitamente dal Servizio sanitario nazionale. L’obiettivo è offrire un aiuto concreto a chi deve ricorrere a prestazioni a pagamento e dispone di risorse economiche limitate.Per molti pensionati, infatti, il costo delle cure può rappresentare una voce significativa del bilancio familiare, soprattutto quando le necessità sanitarie si ripetono nel corso dell’anno.Farmaci e visite specialistiche tra le spese sostenibiliIl voucher da 300 euro è pensato per contribuire alle spese legate a medicinali e visite specialistiche, due ambiti nei quali gli anziani possono trovarsi a sostenere costi rilevanti.Il problema riguarda in particolare chi necessita di controlli periodici, esami diagnostici o trattamenti continuativi. In questi casi, le spese possono accumularsi e diventare difficili da sostenere con le sole entrate della pensione.Il contributo punta quindi a ridurre il peso economico delle cure e a favorire l’accesso alle prestazioni sanitarie necessarie.Modalità di accesso ancora da definirePer conoscere nel dettaglio le modalità di richiesta e di utilizzo del bonus sarà necessario attendere la definizione delle disposizioni attuative.Le prime informazioni delineano la platea dei beneficiari e la finalità del sostegno, ma restano da chiarire gli aspetti operativi, compresi i passaggi necessari per accedere al contributo e le modalità con cui potrà essere impiegato.La misura si inserisce nel quadro degli interventi previsti dalla Manovra 2027 per sostenere le fasce più vulnerabili della popolazione e contenere l’impatto delle spese sanitarie sui bilanci delle famiglie.