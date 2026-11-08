RINCARI Sigarette, nel 2027 arrivano altri due aumenti

Sul tavolo ci sono anche le pensioni, la gestione dei crediti del Superbonus, il rafforzamento della presenza dei militari

La legge di Bilancio entra nella fase decisiva del confronto parlamentare. Con l’avvicinarsi della scadenza per la presentazione delle proposte di modifica, fissata al pomeriggio del 17 novembre, partiti e gruppi parlamentari stanno mettendo a punto una serie di interventi destinati a incidere su alcuni dei capitoli più delicati della Manovra. Sul tavolo ci sono le pensioni, la gestione dei crediti del Superbonus, il rafforzamento della presenza dei militari nelle città e nuove risorse per le famiglie separate o divorziate.Tra le forze politiche più attive sul fronte delle modifiche c’è la Lega, che continua a sostenere la necessità di introdurre una forma di pensionamento anticipato denominata «Quota 64». La proposta punta a consentire a chi ha iniziato a versare contributi prima del 1996 di lasciare il lavoro prima del raggiungimento dei requisiti ordinari. Il partito lavora inoltre a una misura di previdenza dedicata alle forze dell’ordine.Un altro capitolo riguarda l’operazione «Strade Sicure». I tecnici del Carroccio stanno studiando un potenziamento del dispositivo, con l’obiettivo di portare almeno a 10mila il numero dei militari impegnati sul territorio. A questa richiesta si aggiunge la volontà di incrementare il fondo destinato a sostenere i genitori separati e divorziati nel pagamento delle spese per l’affitto. Sono queste, secondo quanto riferito da fonti leghiste, alcune delle priorità che il partito intende portare al tavolo degli emendamenti.Superbonus, si cerca una correzione per le imprese più piccoleUno dei nodi più complessi della discussione riguarda la nuova disciplina delle compensazioni legate ai crediti d’imposta del Superbonus. L’incentivo edilizio, introdotto durante la pandemia per rilanciare l’economia, ha prodotto negli anni un impatto molto pesante sui conti pubblici. Il suo costo continua a condizionare le scelte di bilancio e ha contribuito anche alle difficoltà che hanno impedito all’Italia di uscire con un anno di anticipo dalla procedura europea per disavanzo eccessivo.Il governo ha cercato dal 2023 di limitare progressivamente gli effetti della misura sulla finanza pubblica. Nell’attuale testo della Manovra è stato inserito un ulteriore intervento, che punta a distribuire su un periodo più lungo una parte delle compensazioni fiscali. La posta complessiva è indicata in circa 20,5 miliardi di euro, dei quali 18,5 miliardi a partire dal 2028.In particolare, la quota del 2027 relativa ai crediti d’imposta maturati sulle spese sostenute nel 2023 verrebbe ripartita su dieci anni. In questo modo, anziché utilizzare integralmente le compensazioni nel prossimo anno, le imprese dovrebbero recuperarle gradualmente fino al 2036.L’ipotesi di cancellare completamente la disposizione non sembra, almeno per ora, rientrare nelle possibilità concrete. Nei palazzi della politica e negli uffici ministeriali si sta però valutando una correzione che possa attenuare gli effetti della stretta, soprattutto per le aziende di dimensioni più contenute.La misura ha già suscitato perplessità nell’Ance e aperto un nuovo confronto con il settore bancario. Gli istituti di credito detengono infatti una quota significativa dei crediti legati al Superbonus e temono che il nuovo meccanismo possa aggiungersi agli altri oneri previsti dalla Manovra per il comparto finanziario.Per banche e assicurazioni il conto complessivo comprende anche circa sei miliardi di euro tra la stretta sulle detrazioni Irap e l’aumento dell’Ires. Sulle misure fiscali che interessano il settore è atteso anche un pronunciamento della Banca centrale europea, anche se al momento non sono arrivate indicazioni da Francoforte.I margini di trattativa restano limitati. Un passaggio importante sarà l’audizione dell’Abi a Montecitorio, prevista per martedì mattina, durante la quale l’associazione bancaria potrà ribadire le proprie obiezioni. Al centro delle critiche c’è anche il fatto che le nuove misure arrivano a modificare gli equilibri di un accordo triennale raggiunto appena un anno fa.Crediti fiscali, possibile salvaguardia per chi ha importi ridottiUna delle soluzioni attualmente considerate consiste nel riservare un trattamento più favorevole alle imprese con un ammontare contenuto di crediti fiscali. La soglia ipotizzata si collocherebbe tra i 100mila e i 200mila euro: per queste realtà potrebbe essere mantenuta la possibilità di compensare integralmente i crediti nel corso del prossimo anno.Per le aziende più grandi, invece, resterebbe in vigore il nuovo meccanismo, con un limite alle compensazioni pari a due miliardi di euro l’anno per i prossimi dieci anni.Si tratta ancora di ipotesi allo studio, che dovranno essere valutate e concordate con il ministero dell’Economia. In passato, per attenuare gli effetti della stretta sul Superbonus, era stata introdotta la possibilità di trasformare in Btp i bonus relativi alle spese sostenute fino al 2022, con emissioni a partire dal 2028. Questa soluzione, tuttavia, non sarebbe attualmente oggetto del confronto.La Cisl critica la rivalutazione delle pensioni e i tagli alla scuolaNel dibattito sulla Manovra sono arrivate osservazioni anche dal mondo sindacale. La Cisl, guidata da Daniela Fumarola, ha espresso alcune riserve sulle scelte contenute nel provvedimento, pur mantenendo un atteggiamento non conflittuale nei confronti dell’esecutivo.Tra gli aspetti contestati figurano la stretta sulla rivalutazione delle pensioni e l’innalzamento a 100mila euro della soglia di accesso al regime forfettario per lavoratori autonomi e titolari di partita Iva. Il sindacato ha inoltre giudicato «assurdo» il taglio previsto di circa 7mila posti nel comparto scolastico, tra docenti e personale tecnico-amministrativo.Le osservazioni della Cisl si aggiungono così alle richieste di modifica che stanno arrivando da diversi settori, in una fase in cui il testo della legge di Bilancio è ancora aperto a possibili interventi.Tabacchi e nicotina, verso nuove regole sui prezziUn altro ambito sul quale potrebbero concentrarsi alcuni emendamenti è quello dei prodotti del tabacco. In questo caso l’obiettivo sarebbe introdurre disposizioni che non comportino nuovi costi per il bilancio pubblico, ma che rispondano a richieste rimaste fuori dalla versione iniziale della Manovra.Il testo attuale anticipa di sei mesi gli aumenti del prelievo fiscale sui tabacchi, inizialmente programmati per il 2028 nell’ambito del calendario concordato un anno fa. Gli incrementi scatteranno invece dal primo luglio del prossimo anno. Di conseguenza, nel 2027 le sigarette saranno interessate da due distinti aumenti.La Manovra interviene anche sul sistema di determinazione dei prezzi di vendita, prevedendo di includere nel regime a prezzo fisso i prodotti contenenti tabacco diversi dalle sigarette. Il prezzo verrebbe stabilito dal produttore e i rivenditori non potrebbero applicare sconti.L’intenzione sarebbe quella di estendere il principio anche ad altri prodotti contenenti nicotina, tra cui i liquidi per sigarette elettroniche privi di tabacco e le bustine di nicotina. Parallelamente, prosegue il percorso di aumento della pressione fiscale sulle sigarette tradizionali.Sul fronte europeo è ancora in corso il confronto sulla revisione del sistema delle accise. La proposta comunitaria prevede nuovi prelievi e incrementi progressivi fino al 2032, ma contempla anche un periodo transitorio più lungo per alcuni Stati membri, tra cui l’Italia. La mediazione tra i Paesi dovrà definire tempi e modalità di applicazione delle nuove regole.Difesa ed energia, atteso il via libera dell’EcofinSul piano macroeconomico, un altro appuntamento rilevante è previsto per domani, quando l’Ecofin dovrebbe concedere il via libera definitivo all’utilizzo da parte dell’Italia dei margini di flessibilità previsti dal Patto di Stabilità per le spese destinate alla difesa e all’energia.Un passaggio che si inserisce nel quadro delle decisioni economiche europee e che potrebbe offrire a Roma ulteriori possibilità nella gestione delle risorse pubbliche. Intanto, sul fronte interno, la partita degli emendamenti si prepara a entrare nel vivo: pensioni, Superbonus, fisco e sostegni alle famiglie saranno tra i temi destinati a concentrare l’attenzione del Parlamento nelle prossime settimane.