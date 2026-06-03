Saldi estivi, in Campania partono il 4 luglio

avranno una durata massima di 60 giorni, durante i quali sarà possibile acquistare prodotti a prezzo ridotto

Partiranno sabato 4 luglio i saldi estivi in Campania, secondo quanto stabilito dalla Giunta regionale. La data segna l’avvio ufficiale della stagione degli sconti, attesa sia dai consumatori sia dagli operatori del commercio.

Regole e durata

I saldi avranno una durata massima di 60 giorni, durante i quali sarà possibile acquistare prodotti a prezzo ridotto, in particolare nel settore dell’abbigliamento, delle calzature e degli accessori.

La normativa regionale prevede inoltre uno stop alle vendite promozionali nei 30 giorni precedenti l’inizio dei saldi, misura pensata per garantire condizioni di concorrenza uniformi tra gli esercenti e una maggiore trasparenza nei prezzi applicati.

Impatto sul commercio

L’avvio dei saldi rappresenta uno dei momenti più rilevanti per il commercio al dettaglio, soprattutto per i negozi fisici, che puntano su questa fase per incrementare le vendite e ridurre le giacenze di magazzino.

In vista del 4 luglio, commercianti e associazioni di categoria attendono il consueto afflusso di clienti, con aspettative legate all’andamento del periodo estivo e alla capacità di spesa delle famiglie.