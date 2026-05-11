Nuovo tagli sulle accise dei carburanti

Dall’inizio degli interventi, avviati a marzo, le misure sui carburanti e sugli aiuti agli autotrasportatori sono costate circa 1,2 miliardi di euro.

Il governo ha prorogato fino al 22 maggio il taglio delle accise sui carburanti attraverso un nuovo decreto ministeriale pubblicato in Gazzetta Ufficiale. La riduzione resta differenziata: il diesel beneficia dello sconto maggiore, pari a 24,4 centesimi al litro, mentre per la benzina il taglio è di 6,1 centesimi e per il Gnl di 12 centesimi. Il provvedimento estende senza interruzioni le misure già introdotte a fine aprile per contenere i rincari alla pompa, aggravati dalle tensioni internazionali e dalle difficoltà legate al traffico petrolifero nello stretto di Hormuz. Stavolta le risorse utilizzate arrivano dall’extragettito Iva accumulato ad aprile, pari a circa 191 milioni di euro.

Secondo i dati del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il prezzo medio nazionale in modalità self service si attesta intorno a 1,93 euro al litro per la benzina e poco più di 2 euro per il diesel, con cifre più elevate in autostrada.

Il governo continua quindi a cercare un equilibrio tra sostegno a famiglie e imprese e tutela dei conti pubblici. Dall’inizio degli interventi, avviati a marzo, le misure sui carburanti e sugli aiuti agli autotrasportatori sono costate circa 1,2 miliardi di euro.

Sul piano europeo, l’Italia sta chiedendo maggiore flessibilità nelle regole di bilancio per finanziare gli interventi contro il caro energia, oltre a una possibile tassa temporanea sugli extraprofitti delle aziende energetiche. Bruxelles, però, mantiene una linea prudente e preferisce puntare su aiuti di Stato più mirati piuttosto che sospendere le regole del Patto di stabilità.