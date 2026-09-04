Leonardo di Nola e Pomigliano, commessa da un miliardo per l'India

L'efficienza nei consumi e l'affidabilità del modello vengono indicate come elementi determinanti in un mercato nel quale il prezzo dei biglietti resta un fattore decisivo

Un contratto da circa un miliardo di dollari porta l’India al centro della strategia di crescita di Atr, la joint venture paritetica controllata da Leonardo e Airbus.La compagnia aerea regionale indiana Fly91 ha infatti raggiunto un accordo per l’acquisto di 40 nuovi Atr 72-600, una commessa che per dimensioni rappresenta un risultato particolarmente significativo per il costruttore.L’intesa, annunciata il 3 settembre, supera infatti le indiscrezioni circolate nelle settimane precedenti, secondo le quali l’operazione avrebbe riguardato circa 20 aeromobili.Il contratto più grande per Atr da dieci anniPer Atr si tratta del più importante contratto commerciale dell’ultimo decennio e, allo stesso tempo, dell’ordine di maggiore entità mai effettuato da una compagnia aerea regionale.Le consegne dei 40 velivoli sono programmate nell’arco di cinque anni, tra il 2027 e il 2032.L’accordo permette inoltre ad Atr di aggiornare significativamente il bilancio degli ordini acquisiti nel corso del 2026. Con la nuova commessa indiana, il portafoglio dell’anno raggiunge quota 54 aeromobili, superando già il totale degli ordini netti registrati nell’intero 2025, quando erano stati 50.India, un mercato già strategicoPer Atr non si tratta di un ingresso in un mercato completamente nuovo.Gli aeromobili del costruttore sono già presenti in maniera significativa nei cieli indiani: attualmente sono circa 70 quelli operativi nel Paese, impiegati da compagnie come IndiGo, Alliance Air e dalla stessa Fly91.La compagnia indiana dispone oggi di una flotta composta da sei aeromobili. Con la nuova commessa, una volta completate le consegne, il numero complessivo di velivoli arriverà a 46.Un'espansione che punta quindi a rafforzare il ruolo di Fly91 nel segmento dell'aviazione regionale indiana.La scommessa sulle rotte regionaliAlla base dell'operazione c'è anche l'evoluzione del trasporto aereo interno in India. La crescita della domanda sulle rotte regionali rende particolarmente importante la disponibilità di aerei capaci di collegare città di dimensioni medio-piccole mantenendo sotto controllo i costi operativi.Secondo l'analisi di Atr, proprio in questo scenario l'Atr 72-600 può rappresentare uno strumento adatto allo sviluppo dei collegamenti tra i centri di secondo e terzo livello.L'efficienza nei consumi e l'affidabilità del modello vengono indicate come elementi determinanti in un mercato nel quale il prezzo dei biglietti resta un fattore decisivo per ampliare l'accesso al trasporto aereo.Una commessa importante per LeonardoL'operazione si inserisce inoltre nella fase positiva attraversata dal gruppo guidato dall'amministratore delegato Lorenzo Mariani.Il nuovo contratto indiano arriva dopo le commesse annunciate da Leonardo nel luglio 2026 in occasione del salone aerospaziale di Farnborough, contribuendo a rafforzare il quadro degli ordini e delle prospettive industriali del gruppo.La maxi-commessa di Fly91 conferma inoltre il peso dell'India come mercato di riferimento per l'aviazione regionale e per i programmi collegati ad Atr.Il titolo in Borsa resta deboleNonostante le dimensioni dell'accordo, la reazione immediata di Piazza Affari non è stata positiva.Nel pomeriggio del 3 settembre il titolo Leonardo risultava infatti in calo dell'1,6%.Una risposta che si muove quindi in direzione opposta rispetto alla rilevanza industriale attribuita alla commessa, arrivata peraltro in misura doppia rispetto alle precedenti indiscrezioni sul possibile numero di aeromobili coinvolti.Per Atr, intanto, il dato più concreto resta quello degli ordini: 54 velivoli acquisiti dall'inizio dell'anno, già oltre il risultato dell'intero 2025, con l'India che si conferma uno dei mercati più importanti per la crescita dell'aviazione regionale.