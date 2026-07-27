Taglio delle accise solo per il gasolio, sconto minimo e per pochi giorni

Il costo complessivo dell’operazione è stimato in circa 125 milioni di euro

Il Consiglio dei ministri ha approvato un intervento temporaneo sul prezzo dei carburanti, con uno sconto applicato esclusivamente al gasolio. A comunicarlo è stato il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, durante la conferenza stampa successiva al Cdm. «Si prevede uno sconto sul gasolio e solo sul gasolio per un controvalore fra accise e Iva di 17 centesimi», ha spiegato il ministro, precisando che la misura sarà valida fino al 6 agosto. Il costo complessivo dell’operazione è stimato in circa 125 milioni di euro.La decisione arriva dopo il nuovo aumento delle quotazioni dei carburanti, legato anche alle tensioni internazionali che hanno inciso sui mercati energetici. L’obiettivo dichiarato dal governo è contenere l’impatto dei rincari soprattutto sui settori maggiormente dipendenti dal trasporto su strada.La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, attraverso un messaggio sui social, ha spiegato che il provvedimento nasce dalla necessità di intervenire rapidamente su un aumento dei costi che si riflette sull’intera economia.«Le tensioni internazionali stanno facendo salire di nuovo il prezzo dei carburanti e, con esso, il costo di tutto quello che viaggia su strada», ha dichiarato Meloni. «Di fronte a questo rincaro, che non abbiamo determinato ma dobbiamo gestire, abbiamo deciso di intervenire subito».Secondo la premier, il gasolio è stato scelto perché rappresenta un elemento particolarmente rilevante per trasporti, agricoltura e per il costo finale dei beni acquistati dalle famiglie. «Sappiamo che non risolve il problema – ha aggiunto – ma è una risposta tempestiva e responsabile, tenendo in considerazione le poche risorse che abbiamo e un quadro internazionale in continua evoluzione».La misura ha però suscitato critiche da parte delle opposizioni. Il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte ha contestato l’efficacia dell’intervento, sostenendo che non sarebbe sufficiente a contrastare realmente l’aumento dei prezzi.«Dopo aver fischiettato per settimane su rincari astronomici per le tasche dei cittadini, il messaggio per i cittadini è: arrangiatevi», ha scritto Conte sui social, criticando la scelta del governo.Secondo il leader del M5S, servirebbero interventi più incisivi per sostenere le fasce medio-basse della popolazione e recuperare risorse attraverso altri strumenti, come un contributo sugli extraprofitti delle grandi aziende energetiche e finanziarie.Conte ha inoltre sottolineato che il provvedimento riguarda solo il gasolio e ha una durata limitata: «Zero tagli sui costi della benzina – ha affermato –. Sul gasolio intervento fino al 6 agosto con cui non si riuscirà nemmeno a scendere sotto i due euro».Il dibattito politico resta dunque aperto sull’efficacia della misura e sulla possibilità di adottare ulteriori interventi per contrastare il caro carburanti e l’aumento generale dei costi legati alla mobilità e ai trasporti.