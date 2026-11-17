IL GIALLO Trovato corpo davanti alla stazione della Circumvesuviana: indagini in corso

la sua identità e le circostanze della morte restano oggetto di accertamento

Sono ancora da chiarire le circostanze della morte di un uomo trovato senza vita nella serata di ieri in via Gerardo Chiaromonte, nel quartiere Barra, a Napoli. Il primo intervento era scattato per una persona che appariva in difficoltà, ma il successivo arrivo dei soccorritori ha portato alla constatazione del decesso. Gli investigatori stanno cercando di stabilire che cosa sia accaduto e, allo stato attuale, non escludono neppure la possibilità che l'uomo abbia subito un'aggressione.La segnalazione e i tentativi di rianimazioneL'allarme è arrivato intorno alle 20, quando alcuni passanti hanno contattato il numero unico di emergenza indicando la presenza di un uomo in condizioni critiche nei pressi della stazione della Circumvesuviana.Una volta raggiunto il luogo segnalato, il personale di soccorso ha avviato le manovre di rianimazione, proseguite a lungo. Ogni tentativo, tuttavia, si è rivelato inutile. Secondo le prime informazioni, la vittima potrebbe essere una persona senza fissa dimora, ma la sua identità e le circostanze della morte restano oggetto di accertamento.Polizia e Procura sul postoNella zona sono intervenuti gli agenti dell'Ufficio prevenzione generale, del commissariato San Giovanni-Barra e della Squadra mobile. Sul luogo del ritrovamento è arrivato anche il pubblico ministero di turno, che ha seguito i primi accertamenti.Alcuni elementi emersi durante i rilievi avrebbero suggerito la necessità di approfondire le cause del decesso, andando oltre l'ipotesi iniziale di un malore. Gli investigatori mantengono il massimo riserbo sugli elementi raccolti e non è stata ancora definita una ricostruzione conclusiva.Salma sequestrata, attesa per l'autopsiaIl magistrato ha disposto il sequestro della salma. Intorno alle 22.30 il corpo è stato prelevato dalla polizia mortuaria e trasferito all'obitorio del Secondo Policlinico, dove resterà a disposizione dell'autorità giudiziaria in attesa degli esami medico-legali.Un contributo importante potrebbe arrivare dall'autopsia, chiamata a fornire indicazioni sulle cause della morte e su eventuali segni compatibili con un'aggressione. Al vaglio anche le registrazioni dei sistemi di videosorveglianza installati nell'area della stazione: le immagini potrebbero aiutare a ricostruire gli spostamenti dell'uomo e gli avvenimenti precedenti al ritrovamento.Per ora non ci sono certezze sulle cause del decesso. Saranno gli accertamenti della Procura a stabilire se si sia trattato di una morte naturale oppure se vi siano responsabilità di terzi.