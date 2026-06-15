Atitche con Airways, grosse opportunità di lavoro a Napoli e provincia

il nuovo modello di collaborazione sarà orientato a una maggiore flessibilità operativa

Un passo avanti nella collaborazione industriale tra ITA Airways e Atitech. Le due società hanno infatti raggiunto un’intesa preliminare sui principali termini di un nuovo accordo relativo alle attività di manutenzione degli aeromobili della compagnia di bandiera. L’accordo, che resta subordinato alle necessarie approvazioni dei rispettivi organi di governance, si inserisce in un più ampio percorso di rafforzamento dei processi operativi e industriali di ITA Airways, con l’obiettivo di garantire una gestione più efficiente e strutturata delle attività manutentive legate alla flotta.



Nel dettaglio, l’intesa punta a migliorare la pianificazione e l’esecuzione dei servizi tecnici, introducendo misure di efficientamento organizzativo e un maggiore coordinamento tra le strutture operative delle due aziende. È previsto inoltre un rafforzamento del presidio dedicato alle attività manutentive, anche attraverso la disponibilità di risorse tecniche certificate in modo più ampio e strutturato.



Secondo quanto comunicato, il nuovo modello di collaborazione sarà orientato a una maggiore flessibilità operativa, con l’obiettivo di rispondere in modo più efficace alle esigenze crescenti della compagnia aerea e di migliorare le performance complessive del servizio.



L’intesa si inserisce in una visione evolutiva del rapporto tra le due realtà, che punta a consolidare una cooperazione più integrata, trasparente e basata su responsabilità condivise, con l’obiettivo dichiarato di generare valore sia per le aziende sia per i passeggeri.



L’amministratore delegato e direttore generale di ITA Airways, Joerg Eberhart, ha definito l’accordo un passaggio importante per il rafforzamento delle attività di manutenzione della flotta, sottolineando l’obiettivo di costruire un modello fondato su qualità, fiducia e flessibilità.



Dal canto suo, il presidente di Atitech, Gianni Lettieri, ha evidenziato come la collaborazione rappresenti un asset strategico per il sistema industriale nazionale, confermando l’impegno dell’azienda nel supportare lo sviluppo della compagnia aerea attraverso competenze tecniche e una struttura organizzativa consolidata.



Il completamento dell’accordo è ora legato all’iter approvativo previsto, ma l’intesa preliminare segna un ulteriore tassello nel percorso di riorganizzazione e rafforzamento del comparto manutentivo legato alla flotta di ITA Airways.