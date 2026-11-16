IL LUTTO Dottoressa napoletana muore in ospedale

Aveva 48 anni e guidava, come primaria facente funzioni, il reparto di Medicina

Una giornata di lavoro si è trasformata in tragedia all'ospedale San Giovanni di Dio di Orbetello, dove la dottoressa Veronica De Crescenzo è morta dopo essere stata colta da un improvviso malore mentre si trovava in corsia. Aveva 48 anni e guidava, come primaria facente funzioni, il reparto di Medicina della struttura sanitaria in provincia di Grosseto.I primi soccorsi sono arrivati direttamente dai colleghi presenti in ospedale, che hanno cercato di intervenire tempestivamente. Le condizioni della medica hanno però reso necessario il trasferimento urgente all'ospedale Misericordia di Grosseto. Nonostante gli sforzi compiuti, per la professionista non è stato possibile evitare il decesso.Dalla Campania alla Maremma, una vita nella sanitàOriginaria di Napoli, De Crescenzo si era trasferita in Maremma circa vent'anni fa, costruendo in Toscana il proprio percorso professionale. Nel tempo aveva assunto responsabilità crescenti fino a ricoprire l'incarico di primaria facente funzioni della Medicina di Orbetello.La notizia della sua morte ha provocato profonda tristezza tra il personale sanitario e le persone che avevano avuto modo di conoscerla durante l'attività ospedaliera. La sua scomparsa lascia un vuoto in un reparto nel quale rappresentava un punto di riferimento professionale.Il cordoglio dell'Asl: «Competenza, impegno e sensibilità»Alla notizia si è unita la direzione aziendale dell'Asl Toscana sud est, che ha manifestato pubblicamente la propria vicinanza alla famiglia e ai colleghi.Nel messaggio di cordoglio, l'azienda sanitaria ha ricordato il contributo offerto dalla dottoressa nel corso della sua carriera, sottolineandone non soltanto la preparazione professionale, ma anche le qualità umane.«Nel corso della sua attività professionale, la dottoressa De Crescenzo ha svolto il proprio lavoro con competenza, impegno e dedizione, dimostrando sempre disponibilità e sensibilità nei rapporti umani e professionali con le colleghe e i colleghi», si legge nella nota.La direzione ha poi evidenziato quanto la sua assenza sarà avvertita soprattutto all'ospedale di Orbetello, dove aveva condiviso con il personale la quotidianità del lavoro e dell'assistenza ai pazienti.«La sua scomparsa lascia un vuoto profondo nell'Azienda», prosegue il messaggio, che si conclude con le condoglianze rivolte ai familiari e a tutte le persone a lei vicine. Un dolore che coinvolge l'intera comunità ospedaliera, colpita dalla perdita improvvisa di una professionista che aveva dedicato alla sanità una parte importante della propria vita.