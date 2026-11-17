CARBURANTI Sequestrati in Campania 10mila litri di gasolio contaminato

Gli esami preliminari hanno permesso di rilevare una significativa alterazione del punto di infiammabilità

Oltre 10mila litri di gasolio non conforme alla commercializzazione sono stati sequestrati nell'ambito di una serie di controlli effettuati dalla Guardia di Finanza di Salerno, in collaborazione con i funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. L'operazione, finalizzata al contrasto delle frodi nel settore delle accise e delle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi, ha interessato diversi impianti di distribuzione di carburante del territorio.Le verifiche sono scattate a seguito di un'attenta analisi dei rischi, sulla base della quale i militari del Gruppo di Salerno e i funzionari dell'Antifrode dell'ufficio locale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno selezionato alcune stazioni di servizio per accertare la qualità del prodotto destinato agli automobilisti.Nel corso delle ispezioni sono stati effettuati diversi prelievi di campioni di carburante, sottoposti a una prima serie di analisi attraverso il laboratorio chimico mobile dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.Gli esami preliminari hanno permesso di rilevare una significativa alterazione del punto di infiammabilità, conosciuto anche come flash point, ovvero la temperatura minima alla quale un combustibile rilascia una quantità di vapori sufficiente a incendiarsi in presenza di una scintilla.Il valore riscontrato è risultato particolarmente basso, rendendo il prodotto non conforme alla commercializzazione e potenzialmente pericoloso. Una simile alterazione, infatti, può aumentare sensibilmente il rischio di incendi ed esplosioni, oltre a provocare danni alle componenti meccaniche dei motori.I risultati delle prime verifiche sono stati successivamente confermati dalle analisi effettuate presso il laboratorio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Roma. Gli ulteriori accertamenti hanno inoltre evidenziato la presenza nel gasolio di altre miscele non autorizzate.Alla luce delle irregolarità riscontrate, le autorità hanno proceduto al sequestro di oltre 10mila litri di combustibile, insieme alle cisterne utilizzate per lo stoccaggio e alle pistole erogatrici degli impianti coinvolti.Due persone, rappresentanti legali delle strutture controllate, sono state denunciate a piede libero. Le contestazioni riguardano i reati di frode nell'esercizio del commercio e sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici.L'operazione si inserisce nell'ambito delle attività di controllo della Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, finalizzate a contrastare le frodi nel settore dei carburanti, tutelare i consumatori e garantire la regolarità del mercato e il rispetto della normativa fiscale.