Dopo i carburanti, Eni taglia anche le bollette di luce e gas

Secondo le stime indicate da Eni, lo sconto vale circa 100 euro all'anno sulla fornitura di gas e altrettanto su quella di energia elettrica

Dopo il tetto ai prezzi di gasolio e benzina nelle stazioni di servizio, Eni annuncia una nuova iniziativa a sostegno delle famiglie italiane. A partire dal primo ottobre, i clienti che sottoscriveranno entro il 24 ottobre una nuova offerta attraverso Plenitude potranno usufruire di uno sconto del 30% sui corrispettivi di luce e gas rispetto alla principale offerta a prezzo fisso, con il prezzo della materia prima bloccato per due anni.L'iniziativa rientra nel progetto «Eni per l'Italia» e, secondo quanto comunicato dalla società, prevede che Plenitude mantenga invariati i prezzi della materia prima facendosi carico dei recenti aumenti dei costi di approvvigionamento.Ma quanto si può risparmiare? Secondo le stime indicate da Eni, lo sconto vale circa 100 euro all'anno sulla fornitura di gas e altrettanto su quella di energia elettrica. Chi sceglierà entrambe le forniture potrebbe quindi arrivare a un risparmio complessivo di circa 200 euro all'anno.La società precisa inoltre che la stima dello sconto è calcolata sulla spesa annuale per l'elettricità, al netto delle imposte, considerando una nuova offerta riferita a un'abitazione di residenza con una potenza di 3 kW e un consumo di 2.000 kWh all'anno. Per il gas, invece, il riferimento è un cliente Plenitude tipo con un consumo di 600 Smc annui.L'azienda fa sapere infine che Plenitude valuterà anche eventuali ulteriori interventi a sostegno dei consumatori, in relazione all'evoluzione degli scenari di mercato.