NAPOLI CALCIO Tre ritorni tra gli azzurri, ma Vergara e Lang sono in dubbio

La notizia più positiva riguarda i due esterni difensivi Favasuli e Spinazzola, che nella seduta di questa mattina hanno svolto l'intero allenamento insieme al resto del gruppo

Adesso la parola passa al campo. Dopo la decisione del Napoli di non far svolgere ad Allegri le conferenze stampa alla vigilia delle partite di Serie A, la società si aspetta che la squadra cominci a dare continuità ai risultati positivi. Il primo appuntamento è quello di domani sera: alle 20:45, allo stadio Maradona, gli azzurri ospiteranno il Torino guidato dal campano Abate.Per Allegri si apre un nuovo ciclo di impegni nel quale sarà chiamato a migliorare il rendimento della squadra. In vista della sfida con i granata arrivano però segnali incoraggianti dall'infermeria: il tecnico potrà contare su alcuni recuperi importanti.Spinazzola, Favasuli e Neres a disposizioneLa notizia più positiva riguarda i due esterni difensivi Favasuli e Spinazzola, che nella seduta di questa mattina hanno svolto l'intero allenamento insieme al resto del gruppo. Anche Neres sta bene e sarà a disposizione.Rispetto alle ultime uscite, Allegri dovrebbe tornare al 4-3-3, un sistema che consente di valorizzare le caratteristiche degli uomini a disposizione e di dare maggiore equilibrio ai reparti.Difesa, il dubbio è sulla fascia destraTra i pali ci sarà Milinkovic Savic. Con Meret indisponibile per quasi due mesi, il portiere serbo sarà chiamato a garantire continuità tra i pali.La coppia centrale dovrebbe essere composta da Rrahmani e Rafa Marin. Sulla corsia sinistra è previsto l'impiego di Spinazzola, mentre a destra resta aperto il ballottaggio: Beukema potrebbe partire dal primo minuto, con Favasuli pronto a subentrare nel corso della gara.De Bruyne in regia, Anguissa e McTominay ai latiAnche a centrocampo le scelte sembrano indirizzate. In assenza di Lobotka, ancora indisponibile, il ruolo di regista dovrebbe essere affidato a Kevin De Bruyne, affiancato da Anguissa e McTominay.Sul belga circolano intanto indiscrezioni relative a un possibile trasferimento al Psv Eindhoven nella finestra di gennaio. Secondo quanto riferito, il centrocampista avrebbe accolto la proposta del club olandese, ma per il momento la sua attenzione resta concentrata sugli impegni con il Napoli.Hojlund guida l'attacco, Lang insidiato da VergaraNel tridente offensivo, Politano dovrebbe occupare la fascia destra, mentre al centro ci sarà Hojlund. L'attaccante arriva da un periodo positivo con la nazionale danese, con tre reti realizzate nelle ultime due partite.Il principale dubbio riguarda invece la corsia sinistra: Noa Lang è al momento favorito, ma Vergara resta in corsa per una maglia da titolare.La formazione definitiva sarà definita a ridosso della partita. Per gli azzurri, contro il Torino, l'obiettivo è trasformare i segnali positivi arrivati dagli allenamenti in una prestazione convincente e soprattutto in un risultato che dia continuità al percorso.