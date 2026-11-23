NAPOLI CALCIO Champions, il City teme il colpo dell'ex De Bruyne

«Kevin De Bruyne appartiene a quel gruppo di calciatori che vedono cose che gli altri non vedono», afferma Maresca

Alla vigilia di Manchester City-Napoli, in programma martedì alle 21 e valida per la Champions League, Enzo Maresca dedica parole di grande stima a Kevin De Bruyne. L'allenatore dei Citizens conosce bene il centrocampista belga, avendolo allenato durante la stagione del Triplete come assistente di Pep Guardiola. Oggi il fuoriclasse veste la maglia azzurra, ma per il tecnico inglese le sue qualità restano fuori discussione.«Kevin De Bruyne appartiene a quel gruppo di calciatori che vedono cose che gli altri non vedono», afferma Maresca, descrivendo la capacità del belga di cambiare una partita con una singola giocata. «Nel momento in cui ha la palla può succedere qualsiasi cosa: ci può essere un passaggio importante, ci può essere un tiro importante».Il giudizio sul rendimento che De Bruyne potrà avere con il Napoli è altrettanto positivo: «Non ho nessun dubbio che farà bene con il Napoli». Maresca sottolinea anche quanto sia importante la serenità personale per il rendimento del centrocampista: «Kevin, se è contento fuori dal campo, poi di conseguenza in campo è felicissimo, si diverte e se si diverte lui si divertono anche gli altri».Il City cerca maggiore solidità difensivaPassando alla propria squadra, il tecnico individua nella fase difensiva uno degli aspetti da correggere dopo il pareggio contro il Fulham. Il Manchester City, secondo Maresca, produce molto in fase offensiva e concede poche occasioni, ma paga a caro prezzo gli errori commessi.«Abbiamo bisogno di ritrovare un equilibrio difensivo. Stiamo creando tantissimo, concediamo molto poco ma in quel poco che concediamo sfortunatamente prendiamo gol. Sicuramente dobbiamo migliorare», spiega l'allenatore, indicando la necessità di una maggiore attenzione nella gestione delle situazioni difensive.Rispetto per il Napoli: qualità e fisicitàMaresca ha studiato gli azzurri e riconosce alla formazione avversaria un organico ricco di talento e giocatori dotati di notevole struttura fisica. «Ho visto diverse gare, stanno bene, creano. È una squadra fisicamente importante», osserva.Tra gli elementi che possono mettere in difficoltà il City cita proprio De Bruyne, insieme a McTominay, Hojlund e Lang. «Sono tutti calciatori di qualità che ti possono far male in qualsiasi momento», avverte il tecnico, consapevole delle insidie rappresentate dalla squadra azzurra.Nessun turnover in vista dell'ArsenalNonostante il successivo impegno contro l'Arsenal, in programma domenica, Maresca esclude che la sfida di Champions possa essere condizionata da calcoli sulla gestione delle energie. «Zero pensieri, ci sono quattro giorni per recuperare. Il focus è per domani, abbiamo bisogno di provare a vincere e continuare a stare posizionati bene in classifica», dichiara.Le decisioni sulla formazione arriveranno soltanto dopo l'ultimo allenamento. L'allenatore valuterà le condizioni dei giocatori, tenendo conto anche di alcuni elementi che hanno accumulato stanchezza, prima di definire l'undici da mandare in campo.Il legame con Salerno e la SalernitanaIn chiusura, spazio anche alle origini campane di Maresca. Nato a Pontecagnano e tifoso della Salernitana, il tecnico non ha perso il legame con la squadra granata e continua a seguirne il percorso.Il suo auspicio per il futuro del club è chiaro: «Speriamo che presto possiamo tornare in Serie B o in Serie A». Una dichiarazione che racconta il rapporto ancora vivo con la propria terra, proprio alla vigilia di una partita europea che lo vedrà affrontare il Napoli.