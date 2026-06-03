“In campo per la solidarietà”, lo sport e le stelle che uniscono il territorio a Brusciano

Tra gli ospiti Roberto "Pampa" Sosa, Marco Cannata, Delia Paciello, Lo Stratega, Lucio Ciotola e Daniele Decibel Bellini

Lo sport torna protagonista con un’iniziativa dal forte valore sociale: sabato 6 giugno, alle 10, lo Stadio Comunale di Brusciano ospiterà l’evento benefico “In campo per la solidarietà – Uniti per il nostro territorio”, una giornata all’insegna del calcio, della musica e della condivisione. Un appuntamento che va ben oltre il terreno di gioco: l’intero ricavato del contributo ticket, fissato a soli 5 euro, sarà infatti devoluto a progetti sociali sul territorio, trasformando una semplice manifestazione sportiva in un concreto gesto di aiuto verso la comunità locale.

L’evento vedrà la partecipazione di ospiti speciali e volti noti del mondo dello spettacolo e dello sport. Tra gli ospiti speciali figurano Roberto "Pampa" Sosa, Marco Cannata, Delia Paciello, Lo Stratega e Lucio Ciotola, mentre la presentazione sarà affidata a Gabriella Bellini. Grande attesa anche per la presenza di Decibel Bellini come ospite d’eccezione, insieme a tante altre sorprese annunciate dagli organizzatori. A promuovere l’iniziativa è Felicetta Frattini, in collaborazione con l’Associazione Scuola Calcio Progetto Giovani, con il supporto di diverse realtà sportive e comunicative del territorio, tra cui Calcio Napoli 1926 e Calcio Napoli 24, a testimonianza di un forte legame con il mondo del calcio campano.

Il messaggio è chiaro e potente: lo sport come strumento di inclusione, solidarietà e crescita sociale. Non solo una partita, dunque, ma un’occasione per fare rete, sostenere il territorio e vivere una mattinata di festa aperta a tutti. Tra calcio, intrattenimento e impegno sociale, Brusciano si prepara a diventare il cuore pulsante di una giornata in cui il vero risultato sarà uno solo: la solidarietà.