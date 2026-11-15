CALCIO Napoli, rivoluzione a centrocampo: Anguissa e Lobotka non sono più intoccabili

Una prospettiva che fino a poco tempo fa sarebbe sembrata difficile da immaginare, considerando il ruolo centrale che i due centrocampisti hanno ricoperto negli ultimi anni

Dai calciatori in bilico alle possibili novità in vista della prossima stagione, il centrocampo del Napoli potrebbe andare incontro a una profonda trasformazione. A fare il punto della situazione è stato Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di calciomercato, che ha evidenziato come diversi protagonisti della mediana azzurra non abbiano più la certezza di restare.Tra i nomi finiti sotto osservazione ci sono quelli di Frank Anguissa e Stanislav Lobotka. Entrambi, secondo quanto riferito da Pedullà, potrebbero lasciare Napoli, anche alla luce delle rispettive situazioni contrattuali e delle valutazioni in corso.Una prospettiva che fino a poco tempo fa sarebbe sembrata difficile da immaginare, considerando il ruolo centrale che i due centrocampisti hanno ricoperto negli ultimi anni. Eppure, lo scenario potrebbe essere cambiato: per il giornalista, infatti, il reparto necessita di un intervento profondo e di una revisione quasi totale.Nel suo intervento, Pedullà ha affrontato anche la situazione legata a Kevin De Bruyne, sottolineando come il centrocampista belga non rappresenti un profilo propriamente adatto alle caratteristiche di un classico centrocampista del Napoli. Una questione che, secondo l'esperto di mercato, riguarda soprattutto il giocatore e il suo inserimento nel progetto azzurro.Il messaggio è dunque chiaro: il Napoli potrebbe prepararsi a cambiare volto alla propria mediana, con decisioni importanti ancora da prendere e diverse situazioni da definire. La prossima sessione di mercato potrebbe segnare l'inizio di una nuova fase per il centrocampo partenopeo.