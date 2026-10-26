CALCIO NAPOLI Hojlund non segna da 50 giorni

Il bilancio stagionale è fermo a due gol, realizzati contro il Como e nella gara di San Siro, entrambi senza un risultato positivo per gli azzurri

Il Napoli aspetta di ritrovare i gol di Rasmus Hojlund. Sono passati cinquanta giorni dall’ultima rete dell’attaccante danese, un digiuno che comincia a pesare sulle prestazioni individuali e sulle ambizioni della squadra. Nonostante il momento difficile, l’allenatore Massimiliano Allegri continua a puntare su di lui, convinto che il lavoro e la fiducia possano riportarlo presto alla concretezza sotto porta.«Stia tranquillo e prima o poi ricomincerà a segnare»: il messaggio del tecnico è chiaro. Nessuna bocciatura e nessun processo, ma la volontà di evitare che la pressione finisca per condizionare ulteriormente un centravanti che, anche nelle ultime settimane, non ha mai fatto mancare il proprio contributo alla squadra.Cinquanta giorni senza gol: l’ultima rete a San SiroL’ultima esultanza personale di Hojlund risale al 5 settembre, a San Siro. Da allora il danese non è più riuscito a trovare la via della rete, arrivando a otto partite consecutive senza segnare.Il bilancio stagionale è fermo a due gol, realizzati contro il Como e nella gara di San Siro, entrambi senza un risultato positivo per gli azzurri. Numeri che si discostano dalle aspettative e dal rendimento mostrato nella precedente stagione, quando l’attaccante aveva chiuso con 16 reti complessive, 12 delle quali in campionato, eguagliando il proprio primato personale ai tempi del Manchester United.Dopo un primo anno convincente in maglia azzurra, le attese erano elevate. Il Napoli si aspettava di aver trovato un centravanti capace di garantire continuità realizzativa e di incidere nelle partite più complicate. Per questo l’attuale astinenza rappresenta un tema importante nella valutazione del rendimento offensivo della squadra.L’impegno non manca, serve ritrovare luciditàIl momento negativo non sembra dipendere dalla mancanza di partecipazione al gioco. Hojlund continua ad attaccare la profondità, a cercare gli spazi alle spalle dei difensori e a lottare fisicamente con gli avversari. Il suo contributo si vede anche nella costruzione delle azioni e nella capacità di offrire un riferimento ai compagni.A mancare è soprattutto l’episodio capace di restituirgli fiducia: una giocata decisiva, una conclusione vincente o un gol che possa interrompere una serie diventata progressivamente più pesante.Un esempio è arrivato nella sfida contro la Roma, quando il danese ha percorso circa settanta metri palla al piede, resistendo ai contrasti e sfruttando la propria potenza fisica. L’azione avrebbe potuto trasformarsi in un assist importante se Olivera fosse riuscito a concretizzare l’occasione. Anche in quel caso, però, la soddisfazione personale è sfumata.Per il Napoli, la questione va oltre il singolo attaccante. Nelle partite equilibrate, la capacità del centravanti di trasformare il lavoro offensivo in gol può fare la differenza tra un’occasione sprecata e punti preziosi in classifica.I numeri confermano il contributo alla squadraNei 550 minuti effettivi disputati, Hojlund ha mantenuto un apporto atletico significativo, percorrendo in media 9,4 chilometri a partita. Un dato che testimonia la disponibilità al sacrificio e la partecipazione alle diverse fasi del gioco.Allegri ne apprezza soprattutto la capacità di proteggere il pallone, favorire gli appoggi offensivi e consentire alla squadra di risalire il campo. Il danese è coinvolto anche nel pressing sui portatori avversari, nel tentativo di ostacolare la costruzione dal basso e nel lavoro difensivo sulle situazioni da palla inattiva.Sono qualità che spiegano perché l’allenatore continui a considerarlo importante anche in assenza di gol. La sfida, adesso, è riuscire a unire questa generosità alla necessaria concretezza in area di rigore, senza che l’ansia di interrompere il digiuno condizioni le scelte negli ultimi metri.Il peso delle aspettative e il confronto con i grandi centravanti azzurriA rendere più delicato il momento contribuisce anche la storia del Napoli, che negli anni ha avuto attaccanti capaci di lasciare un segno profondo: da Edinson Cavani a Gonzalo Higuain, passando per Dries Mertens, Victor Osimhen e Romelu Lukaku.Quest’ultimo, nella sua esperienza in azzurro, aveva contribuito alla conquista dello scudetto con 14 reti. Un rendimento che ricorda quanto il contributo del centravanti possa incidere sugli obiettivi collettivi.Il confronto con i predecessori è inevitabile per un giocatore arrivato con aspettative elevate, ma Hojlund ha ancora 23 anni e margini di crescita. Le cinquanta giornate senza gol non possono cancellare quanto mostrato nella precedente stagione, così come il rendimento passato non basta, da solo, a garantire risultati futuri.Monza, Juventus, Porto e Lazio: quattro occasioni per ripartireIl calendario propone al Napoli una serie di appuntamenti importanti contro Monza, Juventus, Porto e Lazio. Quattro sfide che potrebbero offrire al danese l’opportunità di ritrovare la rete e recuperare fiducia.Allegri, nel frattempo, punta a proteggerlo dalla pressione, chiedendogli di continuare a lavorare con intensità e concentrazione. L’obiettivo è evitare che il desiderio di segnare a tutti i costi si trasformi in un ostacolo.Per il Napoli, ritrovare il miglior Hojlund è fondamentale per alimentare le proprie ambizioni. Il lavoro per la squadra non è mai mancato; ora serve il gol che possa spezzare il digiuno e restituire al centravanti danese la serenità necessaria per tornare a essere decisivo.