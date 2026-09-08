Arsenal in ritiro a Nola per la sfida di Champions

I Gunners scelgono di alloggiare lontano da Napoli

L'Arsenal arriva a Napoli, ma sceglie Nola come base per la sfida europea di Champions League in programma domani. I Gunners hanno infatti deciso di alloggiare lontano dal centro della città e dallo stadio Diego Armando Maradona, optando per una soluzione logistica decisamente insolita per una squadra di questo livello.

La spedizione inglese è arrivata ieri pomeriggio all'aeroporto di Capodichino. Da lì la squadra guidata da Mikel Arteta ha raggiunto il proprio quartier generale, individuato presso il Voco Nola, struttura alberghiera di lusso situata nei pressi del complesso del Vulcano Buono.

Una scelta dettata soprattutto dalle difficoltà logistiche legate al forte afflusso turistico che sta interessando Napoli in queste settimane. La disponibilità delle strutture ricettive in città e le esigenze organizzative legate alla trasferta hanno spinto la dirigenza dell'Arsenal verso una soluzione alternativa rispetto ai consueti hotel del capoluogo campano.

La distanza dal Maradona

La scelta di Nola non passa inosservata, soprattutto considerando la distanza che separa l'hotel dallo stadio Diego Armando Maradona, dove i Gunners saranno impegnati nel match.

Il club inglese ha inoltre deciso di modificare il consueto programma della vigilia. L'Arsenal non svolgerà infatti la tradizionale rifinitura sul terreno di gioco dell'impianto di Fuorigrotta. Il primo contatto della squadra con lo stadio sarà quindi limitato agli appuntamenti ufficiali previsti alla vigilia, a cominciare dalle conferenze stampa, e al sopralluogo programmato nelle ore precedenti al fischio d'inizio.

Una scelta organizzativa particolare, dunque, per la formazione di Arteta, che ha preferito concentrarsi sulla gestione logistica della trasferta senza seguire alla lettera il tradizionale rituale delle gare internazionali.

Per i Gunners saranno quindi giorni vissuti lontano dal cuore di Napoli, con Nola e l'area del Vulcano Buono trasformate temporaneamente nel quartier generale della formazione londinese. La squadra resterà nella struttura fino agli impegni previsti in vista della partita, mentre riflettori e attenzione saranno inevitabilmente puntati sul Maradona.