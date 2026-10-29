NAPOLI CALCIO Lobotka tornerà in campo soltanto nel 2027

C'è una lesione della sindesmosi tibio-peroneale senza instabilità, associata a una lesione di basso grado del legamento peroneo-astragalico anteriore

Brutte notizie per il Napoli: Stanislav Lobotka dovrà fermarsi a causa di un infortunio alla caviglia sinistra rimediato durante la partita contro il Monza. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione della sindesmosi tibio-peroneale senza instabilità, associata a una lesione di basso grado del legamento peroneo-astragalico anteriore (LPAA). Il centrocampista slovacco ha già iniziato il percorso riabilitativo e, secondo le prime stime, potrebbe restare fuori per circa due mesi.L’infortunio durante Monza-NapoliLobotka si è fermato nel primo tempo della gara disputata ieri sera tra Monza e Napoli, dopo circa un quarto d’ora di gioco, in seguito a uno scontro con Mangas.Le condizioni del centrocampista hanno destato subito preoccupazione: il calciatore è stato costretto a lasciare il terreno di gioco in barella, con le mani sul volto. Gli accertamenti effettuati questa mattina hanno poi chiarito la natura del problema alla caviglia sinistra.Il bollettino medico ufficiale del club conferma la presenza delle due lesioni, precisando che quella della sindesmosi tibio-peroneale non presenta instabilità. Il giocatore si è sottoposto agli esami presso il Pineta Grande Hospital e ha già avviato l’iter riabilitativo.Tempi di recupero: possibile rientro a fine dicembreLo stop previsto è di circa due mesi, anche se i tempi effettivi di recupero dipenderanno dall’evoluzione dell’infortunio e dalla risposta del calciatore alle terapie.Lobotka rischia quindi di saltare diverse partite del Napoli, con l’obiettivo di tornare a disposizione verso la fine di dicembre, qualora il percorso riabilitativo procedesse senza complicazioni.La sua assenza rappresenta un problema per gli equilibri del centrocampo azzurro, dove lo slovacco svolge un ruolo importante nella gestione del possesso, nella costruzione della manovra e nel collegamento tra difesa e reparto offensivo.Gilmour pronto a trovare più spazioL’infortunio di Lobotka potrebbe aprire nuove opportunità per Billy Gilmour, chiamato a ritagliarsi un ruolo più centrale nelle rotazioni della squadra. Lo scozzese ha già fornito risposte positive nella partita contro il Monza e potrebbe essere impiegato con maggiore continuità durante il periodo di assenza del compagno.Un’altra soluzione riguarda Kevin De Bruyne, che nelle ultime giornate è stato utilizzato in cabina di regia. La sua conferma in quella posizione potrebbe consentire alla squadra di mantenere qualità e capacità di impostazione anche senza il centrocampista slovacco.Le scelte per le prossime partite dipenderanno dalle valutazioni dello staff tecnico e dalle esigenze della squadra. Nel frattempo, l’attenzione resta rivolta al recupero di Lobotka, con il Napoli chiamato a gestire una lunga assenza in una zona nevralgica del campo.Il bollettino medico ufficiale conferma dunque la diagnosi e l’avvio della riabilitazione, mentre la durata dello stop resta legata all’evoluzione clinica del giocatore.