Ciclismo, dopo 25 anni torna il Giro della Campania

attraverserà diverse aree della regione, toccando luoghi, comunità e paesaggi eterogenei

Il 20 settembre, dopo un’assenza di 25 anni, tornerà ufficialmente il Giro della Campania, una delle manifestazioni ciclistiche storiche più rappresentative del territorio regionale. L’annuncio è stato dato dal governatore campano Roberto Fico, che ha sottolineato il valore sportivo e simbolico del ritorno dell’evento. Si tratta, ha spiegato il presidente della Regione, di un risultato importante per l’intero territorio campano, reso possibile anche grazie al lavoro dell’assessora Zabatta, che ha seguito il progetto con impegno per riportare in Campania una competizione profondamente radicata nella tradizione sportiva locale.



Il Giro della Campania Giro della Campania attraverserà diverse aree della regione, toccando luoghi, comunità e paesaggi eterogenei, con l’obiettivo di valorizzare la ricchezza culturale, storica e geografica del territorio.



Nel suo intervento, il governatore ha evidenziato come la manifestazione rappresenti non solo un evento sportivo, ma anche un’occasione di coesione sociale e identità collettiva. Lo sport, ha ribadito, diventa strumento di partecipazione e incontro, capace di unire persone e comunità diverse lungo un percorso condiviso.



L’auspicio delle istituzioni è che il ritorno della corsa possa contribuire a rafforzare il legame tra le diverse aree della Campania, dalle zone interne fino alla costa, rilanciando al tempo stesso l’immagine della regione attraverso un appuntamento di grande richiamo sportivo e popolare.