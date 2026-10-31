CALCIO Napoli-Juve, Allegri: "Non riduciamo tutto ad una partita"

«Passare il turno di Champions e rimanere dentro la Coppa Italia sono altri traguardi cui puntare»

Il tecnico livornese comprende le aspettative dei tifosi azzurri in vista della sfida con la Juventus, ma invita a guardare agli obiettivi complessivi del club: la qualificazione tra le prime quattro, il percorso in Champions League e la Coppa Italia.Massimiliano Allegri prova a raffreddare l’attesa che accompagna Napoli-Juventus, pur riconoscendo il significato particolare che la partita riveste per i tifosi azzurri. Il tecnico livornese ha raccontato di aver percepito in città, soprattutto negli ultimi giorni, le grandi aspettative legate alla sfida contro i bianconeri.«Ho avvertito che per la gente di Napoli quella di domani è una sfida particolare, perché girando in città, soprattutto in questi giorni, ho avvertito le aspettative dei tifosi e li capisco», ha dichiarato Allegri. «Però credo che per una squadra come il Napoli, che da 15 anni lotta per i primi quattro posti, non si possa ridurre tutto a una sola partita».L’allenatore ha quindi richiamato l’attenzione sugli obiettivi di più ampio respiro che, a suo avviso, devono guidare la stagione del club partenopeo. La priorità, secondo Allegri, è raggiungere il traguardo della qualificazione tra le prime quattro in campionato, in un contesto competitivo che presenta diverse squadre attrezzate per lo stesso obiettivo.Champions League e Coppa Italia tra gli obiettivi«Io credo che l’obiettivo del Napoli sia quello di arrivare in fondo e cercare di essere fra le prime quattro. Non sarà facile perché ci sono delle squadre ben attrezzate con lo stesso obiettivo», ha spiegato il tecnico.Allegri ha indicato anche il percorso nelle competizioni a eliminazione diretta come un elemento importante per valutare il rendimento complessivo della squadra. «Passare il turno di Champions e rimanere dentro la Coppa Italia sono altri traguardi cui puntare. Allora sì che il Napoli potrà dire di aver fatto una buona stagione».«Vincere uno scontro diretto non basta»Il messaggio dell’allenatore è chiaro: il risultato della partita contro la Juventus non può diventare l’unico parametro per giudicare il cammino del Napoli.«Ma se ci accontentiamo di vincere uno scontro diretto, credo che non si sia fatto un passo in avanti», ha concluso Allegri, sottolineando che, a suo avviso, ridurre le ambizioni del club alla conquista di una singola sfida non sarebbe positivo né per la società né per i tifosi.Un invito, dunque, a considerare Napoli-Juventus nel contesto di una stagione intera, con traguardi che vanno ben oltre il risultato di una sola partita.