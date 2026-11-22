CALCIO Azzurri a Manchester con lo stesso arbitro di Napoli-Milan del 2023

sarà affiancato dai connazionali Mihai Marica e Ferencz Tunyogi, che ricopriranno il ruolo di assistenti di linea

Sarà l’arbitro rumeno István Kovács a dirigere Manchester City-Napoli, in programma martedì sera alle ore 21. La designazione è stata ufficializzata e definisce anche la composizione completa della squadra arbitrale chiamata a seguire la sfida.Kovács sarà affiancato dai connazionali Mihai Marica e Ferencz Tunyogi, che ricopriranno il ruolo di assistenti di linea. Il quarto ufficiale sarà invece Florin Andrei, anch’egli rumeno.Per quanto riguarda la sala Var, la responsabilità sarà affidata al polacco Tomasz Kwiatkowski, mentre l’assistente al Var sarà l’olandese Dennis Higler.La designazione riporta alla memoria un precedente che riguarda direttamente il calcio italiano: István Kovács è infatti lo stesso direttore di gara che arbitrò Milan-Napoli nel 2023.Ora l’attenzione si sposta sul campo, dove il Napoli sarà impegnato in una trasferta di grande rilievo contro il Manchester City. La direzione di gara sarà affidata a una squadra internazionale composta da ufficiali provenienti da tre diverse federazioni.