L'APPUNTAMENTO La Fenice lancia la terza edizione della Stragiovani: a Poggiomarino una domenica di sport ed entusiasmo

Un’occasione per scoprire lo sport come strumento di crescita, condivisione e aggregazione, attraverso un’esperienza capace di coinvolgere ragazzi e famiglie

Torna con la sua terza edizione la STRAGIOVANI, l’iniziativa ideata e curata dalla La Fenice Club A.S.D., con l’obiettivo di avvicinare bambini e ragazzi al mondo dello sport e trasmettere loro i valori più autentici dell’attività sportiva. L’evento si svolgerà in collaborazione con la Strapoggiomarino, manifestazione organizzata dall’ASD Joy of Running. Una manifestazione che nasce dalla volontà di offrire ai giovani del territorio una giornata da protagonisti, mettendo al centro il movimento, la sana competizione, la socializzazione e soprattutto il divertimento. Un’occasione per scoprire lo sport come strumento di crescita, condivisione e aggregazione, attraverso un’esperienza capace di coinvolgere ragazzi e famiglie.

L’appuntamento è fissato per domenica 29 novembre 2026 a Poggiomarino. Il ritrovo e le iscrizioni sono previsti alle ore 10:30, mentre la partenza della manifestazione è fissata per le ore 11:30.La competizione sarà articolata in categorie maschili e femminili, suddivise per fasce d’età: 5-6 anni, 7-8 anni, 9-10 anni, 11-12 anni e 13-16 anni. Per ciascuna categoria saranno premiati i primi tre classificati, grazie ai premi messi a disposizione dall’ASD Joy of Running. La Fenice Club A.S.D. rivolge un sentito ringraziamento all’ASD Joy of Running e a tutti coloro che, con il proprio impegno e la propria collaborazione, contribuiscono alla realizzazione di questa importante manifestazione. La terza edizione della STRAGIOVANI si prepara dunque a trasformare Poggiomarino in una festa di sport e partecipazione, dove ogni giovane atleta avrà l'opportunità di mettersi alla prova, vivere nuove emozioni e condividere il piacere di stare insieme. Perché lo sport non è soltanto una gara o un traguardo da raggiungere: è un percorso che unisce, educa e fa crescere.La Fenice continua a investire nei giovani, dentro e fuori dal campo, con la convinzione che i valori dello sport siano il primo passo per costruire il futuro.