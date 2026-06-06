La Scafatese vince 6-0 e diventa Campione d'Italia

Chiusa nel migliore dei modi una stagione già straordinaria

La Scafatese Calcio 1922 ha conquistato il titolo di Campione d’Italia Dilettanti, chiudendo nel migliore dei modi una stagione già straordinaria con una vittoria netta e senza discussioni nella finale della Poule Scudetto. Allo stadio Stadio Gaetano Bonolis, i gialloblù campani hanno superato con un perentorio 6-0 i liguri del Vado, in una gara che si è indirizzata fin dai primi minuti su binari favorevoli alla formazione campana.

L’avvio di partita ha visto infatti la Scafatese subito aggressiva e determinata, trovando il vantaggio già al 14’ grazie alla rete di Esposito, che ha aperto le marcature dando slancio alla squadra. Da quel momento il match ha preso una direzione chiara, con la formazione campana che ha continuato a spingere e a costruire occasioni.

Il raddoppio è arrivato al 39’ con Volpicelli, seguito a stretto giro dal terzo gol firmato da Palmieri al 42’, che ha di fatto chiuso i conti già nel primo tempo, lasciando poco spazio alla reazione degli avversari.

Nella ripresa, la Scafatese ha mantenuto alto il ritmo, continuando a dominare il gioco. Al 51’ Sicurella ha calato il poker, mentre Palmieri è tornato protagonista al 73’ con la sua seconda rete personale. A completare la goleada ci ha pensato Acquadro all’84’, fissando il risultato sul definitivo 6-0.

Una finale senza storia, dunque, che ha certificato la superiorità della formazione campana e ha coronato un percorso stagionale di altissimo livello. La Scafatese aveva infatti già dominato il girone G, conquistando la promozione con largo anticipo e confermando nel corso dell’anno una continuità di rendimento rara.

Per il club si tratta del primo tricolore nella propria storia, un risultato che entra di diritto tra le pagine più importanti del calcio dilettantistico italiano e che premia un gruppo protagonista di un’annata esaltante, culminata con una vittoria che non ha lasciato spazio a repliche.