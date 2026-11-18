NAPOLI CALCIO De Laurentiis ha comprato i terreni per il nuovo centro sportivo

Il piano illustrato prevede una struttura articolata, pensata per ospitare le diverse esigenze della società e delle squadre

Il nuovo centro sportivo del Napoli comincia a diventare un progetto concreto. Nella mattinata di mercoledì 18 novembre, Aurelio De Laurentiis ha firmato il preliminare per l'acquisto di un'area di 13 ettari nel territorio di Qualiano, riservandosi inoltre la possibilità di acquisire altri cinque ettari attraverso un'opzione.La firma è arrivata in uno studio notarile del quartiere Chiaia, a Napoli. È su questi terreni che dovrebbe sorgere la futura casa degli allenamenti della squadra, destinata a prendere il posto dell'attuale struttura di Castel Volturno, dove il club lavora da anni e ha conquistato due scudetti.Otto campi nella prima fase del progettoIl piano illustrato prevede una struttura articolata, pensata per ospitare le diverse esigenze della società e delle squadre. Nella configurazione iniziale sono previsti otto campi da calcio, ai quali si aggiungerà un'area specificamente destinata agli allenamenti dei portieri.Il complesso comprenderà anche uno stadiolo, spazi ricettivi e locali da utilizzare come uffici. Nel progetto è inserito inoltre un laghetto, che dovrebbe servire a raccogliere l'acqua necessaria per l'irrigazione dei terreni di gioco.L'eventuale acquisto degli ulteriori cinque ettari consentirebbe di ampliare ulteriormente il centro: su quella porzione di terreno sono infatti previsti altri due campi, portando così a dieci il totale delle strutture destinate al calcio.De Laurentiis: «Un nuovo inizio»Prima di entrare nello studio notarile per sottoscrivere il preliminare, il presidente azzurro si è fermato a parlare con i giornalisti presenti. Sollecitato sul progetto, ha invitato a non considerare scontato ciò che un imprenditore può avere in mente, lasciando intendere che l'iniziativa potrebbe avere una portata più ampia di quanto finora emerso.De Laurentiis ha anche rivendicato il percorso compiuto a Castel Volturno, ricordando i successi ottenuti dal Napoli nella struttura attuale. «La sua casa il Napoli ce l'ha sempre avuta a Castel Volturno, dove abbiamo vinto due scudetti», ha dichiarato, rispondendo alle osservazioni sul possibile significato del nuovo impianto.Nel suo intervento ha richiamato anche il passato del club e le condizioni in cui si allenava Diego Armando Maradona, sottolineando la differenza tra le diverse fasi della storia societaria.Nessuna data per i cantieri, ma l'intenzione è accelerareLa firma del preliminare rappresenta un passaggio importante verso la realizzazione dell'opera, ma non è stata ancora comunicata una data per l'apertura dei cantieri. L'obiettivo, secondo quanto emerge, è comunque procedere in tempi rapidi.Il presidente ha descritto l'iniziativa come il passaggio a una nuova fase del percorso del club: «Sicuramente oggi è un nuovo inizio, perché abbiamo fatto una prima fase e adesso passiamo alla seconda fase. Sperando che la salute ci accompagni!».Per il Napoli si apre dunque una prospettiva di sviluppo infrastrutturale destinata a incidere sull'organizzazione quotidiana della squadra. Qualiano è stata individuata come sede del progetto, che punta a riunire in un'unica area campi, servizi e spazi funzionali alle attività sportive e societarie.