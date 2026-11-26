CALCIOMERCATO Napoli, Cacciamani sempre più vicino: intesa con il Torino per un’operazione da 25 milioni

La trattativa tra i due club sarebbe entrata nella fase conclusiva

Il Napoli accelera sul mercato e punta con decisione su Alessio Cacciamani. Il diciannovenne esterno di proprietà del Torino sarebbe ormai vicino a vestire la maglia azzurra, con un possibile trasferimento già nella finestra invernale di gennaio.La trattativa tra i due club sarebbe entrata nella fase conclusiva. Secondo quanto riferito dal giornalista Rai Antonello Perillo durante la trasmissione «Note Azzurrissime» su Rai Radio Live Napoli, l'intesa con il Torino sarebbe praticamente raggiunta e potrebbe essere formalizzata nei primissimi giorni del mercato.Le cifre dell'operazioneL'accordo economico prevederebbe una cifra vicina ai 25 milioni di euro a favore del club granata, alla quale si aggiungerebbero alcuni bonus legati alle presenze del giocatore con la maglia del Napoli.Un'intesa sarebbe stata raggiunta anche sul fronte personale: il direttore sportivo azzurro Giovanni Manna avrebbe trovato l'accordo con Luca Ariatti, agente del giovane calciatore. Un passaggio che avvicinerebbe ulteriormente la conclusione dell'affare.Chi è Alessio CacciamaniClasse 2007, marchigiano, alto 175 centimetri e di piede destro, Cacciamani è considerato un profilo con ampi margini di crescita. La sua caratteristica principale è la capacità di giocare lungo tutta la fascia, interpretando il ruolo di esterno sia in una posizione più avanzata sia all'interno di una linea difensiva a quattro.La duttilità tattica sarebbe uno degli aspetti che hanno convinto la dirigenza partenopea a puntare su di lui. Il progetto del Napoli prevederebbe un inserimento graduale, con la possibilità di crescere anche attraverso il confronto quotidiano con giocatori più esperti.Il progetto tecnico del NapoliNelle valutazioni del direttore sportivo Manna, Cacciamani potrebbe diventare una soluzione importante sulla corsia mancina per il futuro. L'idea sarebbe quella di valorizzarne le qualità e accompagnarne la crescita, seguendo un percorso simile a quello già immaginato per la fascia opposta con altri innesti giovani.Un ruolo significativo potrebbe averlo anche Leonardo Spinazzola, chiamato eventualmente ad affiancare il diciannovenne nella fase di ambientamento e nella crescita tecnica.La trattativa resta dunque al centro delle strategie azzurre per il mercato di gennaio: se l'intesa verrà confermata e formalizzata, il Napoli potrebbe assicurarsi un giovane esterno su cui costruire una parte del proprio progetto per le prossime stagioni.