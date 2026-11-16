CALCIO Il Napoli punta Zirkzee, c'è il via libera dello United

Non mancano, intanto, gli altri obiettivi sul taccuino della società

Il Napoli continua a muoversi con attenzione in vista della prossima sessione invernale di calciomercato. La dirigenza azzurra sta valutando diversi profili per rinforzare il reparto offensivo e tra i nomi finiti sotto osservazione ci sarebbe anche quello di Joshua Zirkzee.L'attaccante potrebbe infatti rappresentare una soluzione particolarmente interessante per il club partenopeo, soprattutto alla luce delle possibili novità in arrivo sul suo futuro. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il Manchester United potrebbe aprire alla possibilità di lasciarlo partire, scenario che consentirebbe al Napoli di inserirsi concretamente nella trattativa.La situazione viene monitorata con interesse dagli azzurri, che vedrebbero nel centravanti un profilo capace di aggiungere qualità e nuove alternative al proprio attacco.Non mancano, intanto, gli altri obiettivi sul taccuino della società. Gustavo Varela resta un nome seguito, anche se le richieste economiche del Monza, vicine ai 40 milioni di euro, renderebbero l'operazione particolarmente complicata. Più accessibile, invece, potrebbe essere la pista che porta a Sebastiano Esposito, considerato un obiettivo concreto per il mercato di gennaio.Zirkzee, però, potrebbe rappresentare una delle opportunità più intriganti. Molto dipenderà dalle decisioni del Manchester United e dalle condizioni che verranno eventualmente stabilite per il trasferimento. Il Napoli resta alla finestra, pronto a valutare ogni possibile sviluppo.