NAPOLI CALCIO Allegri sta accompagnando il morto ed è un ottimo necroforo

Il punto del direttore: una squadra che ha perso sette partite su 14

C'è una differenza sostanziale tra accompagnare un morto e provare a rianimarlo. Massimiliano Allegri, almeno per quanto si è visto finora, sembra aver scelto la prima strada. E lo sta facendo con una professionalità quasi impeccabile: quella del necroforo. Il problema è che il funerale riguarda il Napoli, una squadra che soltanto pochi mesi fa festeggiava una stagione importante e che oggi sembra aver smarrito persino l'istinto di sopravvivenza. Gli azzurri, infatti - ed è un dato rilevante - quando sono andati in svantaggio hanno poi sempre perso la partita.





Sette sconfitte in quattordici partite, tra campionato e Champions League, sono un bilancio che non ammette troppe interpretazioni. L'ultima, il pesantissimo 4-1 incassato sul campo del Porto, è stata persino più preoccupante del risultato. Perché perdere può capitare, soprattutto quando l'infermeria è affollata e le alternative scarseggiano. Ma c'è un modo di perdere che racconta molto più di una semplice serata storta: quello di una squadra che sembra aver smesso di credere nella possibilità di cambiare il proprio destino.

Ed è proprio questo che inquieta. Le assenze sono tante, alcune pesantissime, ma non possono diventare l'alibi universale per spiegare qualsiasi cosa. Il Napoli è apparso arrendevole, disordinato, vulnerabile. Una squadra senza energie, senza certezze e, soprattutto, senza quella rabbia agonistica che dovrebbe accompagnare almeno il tentativo di reagire alle difficoltà.

La memoria, a questo punto, torna inevitabilmente ad Antonio Conte. Lo scorso campionato, dopo una brutta sconfitta a Bologna, il tecnico salentino pronunciò una frase diventata quasi un manifesto del suo modo di intendere il lavoro: «Non voglio accompagnare il morto». Non voleva essere il custode di una squadra destinata alla mediocrità, né il gestore di una crisi da amministrare con rassegnazione. Pretendeva una reazione, chiedeva di cambiare passo, pretendeva che il gruppo tornasse a sentirsi squadra. E quella squadra reagì: chiuse il campionato al secondo posto e conquistò la Supercoppa Italiana.

Oggi il copione sembra essersi capovolto. Allegri pare aver accettato proprio quel ruolo che Conte aveva rifiutato. Non sembra voler accompagnare il Napoli fuori dalla crisi, ma piuttosto accompagnarlo lungo il suo declino, con la calma di chi considera inevitabile ciò che sta accadendo. Un ottimo necroforo, appunto. Anche se sarebbe ingeneroso attribuire soltanto a lui la responsabilità di un cadavere che altri hanno contribuito a preparare.

Perché il Napoli di oggi nasce da scelte precise. Allegri ha accettato una squadra che non ha ricevuto sul mercato gli interventi necessari, che ha conservato in organico calciatori che Conte aveva già indicato come non funzionali al suo progetto e che ha finito per trascinarsi dietro investimenti da non svalutare, più che risorse realmente utili alla costruzione di una squadra competitiva. Lucca, Lang e altri acquisti avrebbero dovuto rappresentare un valore aggiunto, ma il mercato, per come è stato gestito, non ha prodotto la trasformazione di cui questa rosa aveva bisogno.

Allegri sapeva, o avrebbe dovuto sapere, quale materiale umano aveva a disposizione. Ha accettato una squadra con molti giocatori avanti con l'età, altri logorati fisicamente, diversi reduci da problemi muscolari e un equilibrio complessivo che appariva tutt'altro che solido. Ha accettato anche una rosa che difficilmente avrebbe potuto sostenere il suo calcio, quello del controllo dei ritmi, della gestione degli episodi, del risultato da portare a casa con il minimo indispensabile. Il celebre corto muso, insomma.

Ma il corto muso presuppone una condizione essenziale: bisogna saper difendere. E il Napoli, oggi, non sa farlo. Non è una questione di estetica, né di gusti calcistici. Allegri non ha mai fatto mistero di preferire il pragmatismo allo spettacolo, arrivando spesso a liquidare come un circo il calcio di squadre ben organizzate, veloci e spettacolari, magari incapaci di trasformare il proprio gioco in trofei. Una filosofia legittima, quando produce risultati. Il problema nasce quando non produce né risultati né organizzazione.





Il Napoli non protegge la propria area, non legge le situazioni di pericolo, non ha automatismi sufficienti per gestire i palloni inattivi. Le rimonte subite in campionato contro Inter e Roma non sono episodi completamente scollegati tra loro. E i due gol incassati su calcio d'angolo contro il Porto rappresentano la fotografia di una squadra che, nei momenti in cui dovrebbe essere più compatta e concentrata, diventa incredibilmente vulnerabile. Non si può invocare il corto muso quando si concede agli avversari di entrare in area con una facilità disarmante.





A tutto questo si aggiunge un clima che non sembra più quello di uno spogliatoio compatto. Le dichiarazioni del dopo partita di Oporto hanno lasciato trasparire nervosismo, insofferenza, una tensione che va oltre la delusione per una sconfitta. Quando le difficoltà fisiche si sommano a quelle tecniche e il malessere comincia a emergere anche nelle parole dei protagonisti, il rischio è che la crisi diventi strutturale. E a quel punto non basta più cambiare modulo o recuperare qualche infortunato.





Allegri ha certamente delle attenuanti. Gli infortuni hanno condizionato pesantemente il lavoro, le scelte societarie non gli hanno consegnato una rosa costruita secondo le sue esigenze e il calendario non concede tregua. Sarebbe scorretto ignorarlo. Ma un allenatore di questo livello non può limitarsi a prendere atto delle difficoltà, gestirle e aspettare che passi la tempesta. Deve trovare soluzioni, trasmettere energia, restituire identità a un gruppo che oggi sembra aver smarrito entrambe. Soprattutto, deve dimostrare di non essersi rassegnato.





Perché il Napoli non ha bisogno di qualcuno che certifichi il decesso, sistemi la bara e accompagni il corteo. Ha bisogno di un allenatore che provi a impedire che il funerale venga celebrato. Conte, davanti a una situazione complicata, aveva detto di non voler accompagnare il morto. Allegri, per ora, sembra aver accettato l'incarico senza nemmeno chiedere dove si trovi la camera ardente.





La stagione è ancora lunga, ma il tempo delle giustificazioni sta finendo. Sette sconfitte in quattordici partite non sono un incidente di percorso: sono un allarme. E il 4-1 di Oporto non è soltanto una brutta serata europea: è il manifesto di una squadra che non riesce più a riconoscersi. Il Napoli è ancora vivo. Almeno sulla carta. Ma qualcuno dovrebbe ricordare ad Allegri che il suo mestiere è fare l'allenatore, non il necroforo. E che, prima di accompagnare il morto, sarebbe il caso di provare almeno a salvarlo.