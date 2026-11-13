NAPOLI CALCIO Dal Belgio: "De Bruyne ha problemi alla caviglia"

La convocazione con il Belgio ha rappresentato l'occasione per interrompere il digiuno realizzativo

Kevin De Bruyne torna a segnare con la nazionale nella sfida contro la Turchia, firmando la sua 41ª rete con i Diavoli Rossi, ma la sua esultanza racconta tutt'altro che una ritrovata serenità. Dopo aver spedito il pallone sotto la traversa, il centrocampista ha stretto il pugno senza riuscire a nascondere una smorfia e un'espressione cupa.Il gol arriva in una fase particolarmente complicata, dopo giorni difficili vissuti con il Napoli. Restano i dubbi sulle condizioni della caviglia, il confronto acceso con Lorenzo Lucca durante la trasferta di Oporto, il richiamo ricevuto dal presidente Aurelio De Laurentiis e l'occasione mancata contro la Lazio, quando una rete avrebbe potuto cambiare l'andamento della partita.Una settimana pesante tra Napoli e nazionaleIl periodo recente è stato segnato soprattutto dall'apprensione per il problema alla caviglia accusato nella partita contro la Juventus. Un fastidio che non sembra ancora completamente superato e che continua a condizionare la gestione del giocatore.A questo si sono aggiunti gli episodi che hanno alimentato le tensioni nell'ambiente azzurro: la discussione in campo con Lucca a Oporto e il successivo intervento di De Laurentiis, che avrebbe richiamato sia il centrocampista sia il resto della squadra. Infine, contro la Lazio, De Bruyne non è riuscito a trasformare un'occasione importante, lasciando il campo con un altro rimpianto.La convocazione con il Belgio ha rappresentato l'occasione per interrompere il digiuno realizzativo, ma non ha cancellato le difficoltà fisiche e personali delle ultime settimane.Il gol contro la Turchia e il retroscena della pasticcaLa rete è arrivata con una conclusione potente e precisa, indirizzata sotto la traversa. Un gesto tecnico che ha portato a 41 il totale dei gol realizzati da De Bruyne con la nazionale belga. A colpire, però, è stato anche ciò che è accaduto intorno alla sua prestazione: dalla panchina gli sarebbe stata consegnata una pasticca, probabilmente un antidolorifico collegato ai fastidi alla caviglia.Non sono stati forniti dettagli sul farmaco, ma il particolare ha riacceso l'attenzione sulle condizioni del giocatore. Anche la sua sostituzione, arrivata al 70', sarebbe stata decisa proprio per evitare di sollecitare ulteriormente l'articolazione.A spiegare la scelta è stato Mark van Bommel, che ha sottolineato l'importanza di mantenere la caviglia nelle migliori condizioni possibili in vista del successivo impegno di domenica. L'allenatore ha anche ipotizzato che De Bruyne non fosse pienamente soddisfatto della propria prova, aggiungendo però che, dopo un gol, può esultare come preferisce.«Non mi sono sentito bene nelle ultime settimane»Nel dopopartita il centrocampista non ha nascosto il momento difficile. Ha parlato di una condizione generale non ottimale, aggravata dagli spostamenti continui e dalle tante notti trascorse in albergo.De Bruyne ha riconosciuto di aver attraversato una fase iniziale complicata, definendo i primi venti minuti della partita tra i peggiori della sua stagione sul piano individuale. La reazione, però, è arrivata insieme a quella della squadra: dopo un avvio negativo, il Belgio è riuscito a cambiare passo e a mantenere la lucidità nei momenti determinanti.Il giocatore ha individuato diversi aspetti positivi nella prestazione collettiva, soprattutto nella capacità di rimettere in piedi la partita e gestire con calma le fasi decisive.Poi il passaggio più significativo sulle sue condizioni: «Nelle ultime settimane non mi sono sentito molto bene e non ero al 100%». Una dichiarazione che chiarisce come il gol non coincida necessariamente con il pieno recupero. «La cosa più importante è che io possa dare una mano e fare il mio lavoro», ha aggiunto.La priorità resta recuperare la cavigliaIl ritorno alla rete è certamente un segnale incoraggiante, ma la gestione del problema fisico resta il tema principale. La sostituzione anticipata e le parole di van Bommel confermano la necessità di non correre rischi, soprattutto con un nuovo appuntamento ravvicinato.Per il Napoli, il rendimento e la disponibilità del centrocampista rappresentano questioni centrali in vista della ripresa degli impegni di club. La rete con il Belgio interrompe un periodo senza gol, ma le espressioni del giocatore e le sue stesse parole raccontano ancora una condizione da monitorare. Il vero obiettivo, adesso, è ritrovare continuità senza compromettere il recupero.