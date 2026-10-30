IL PIBE Il ricordo del Napoli per il compleanno di Maradona: "Amore per sempre"

A quasi sei anni dalla sua scomparsa, il suo nome continua a rappresentare molto più di una carriera sportiva

Nato il 30 ottobre 1960 a Lanús, in Argentina, il Pibe de Oro è scomparso il 25 novembre 2020. Nel giorno del suo compleanno, il Napoli, il Boca Juniors e la Fifa rendono omaggio a una delle più grandi leggende del calcio.Diego Armando Maradona oggi avrebbe compiuto 66 anni. Nato a Lanús, in Argentina, il 30 ottobre 1960, il campione che ha segnato la storia del calcio mondiale è morto a Tigre il 25 novembre 2020, lasciando un vuoto profondo nel cuore di milioni di tifosi.A quasi sei anni dalla sua scomparsa, il suo nome continua a rappresentare molto più di una carriera sportiva. Per Napoli, in particolare, Maradona è diventato un simbolo di riscatto, orgoglio e appartenenza, capace di trasformare il rapporto tra una città e la propria squadra.Il messaggio del Napoli: «Una nuova genesi dopo Partenope»Nel giorno in cui ricorre quello che sarebbe stato il suo 66esimo compleanno, il Napoli ha voluto ricordare il campione con un messaggio firmato dal presidente Aurelio De Laurentiis.«Oggi nasceva il riscatto di una Napoli malvista e maltrattata. Una nuova genesi dopo Partenope. Ormai diventato mito, si continuerà ad amarlo per sempre», si legge nel post del club azzurro.Parole che richiamano il legame speciale tra Maradona e la città, costruito durante gli anni in cui il fuoriclasse argentino vestì la maglia del Napoli e contribuì a scrivere alcune delle pagine più importanti della storia della società.Per i tifosi partenopei, Diego non è stato soltanto un calciatore straordinario, ma una figura che ha dato voce e orgoglio a un’intera comunità.L’omaggio del Boca Juniors e della FifaAnche il Boca Juniors, altra squadra profondamente legata alla storia di Maradona, ha ricordato il campione con un messaggio carico di affetto:«Sei entrato nel cuore della gente e lì rimarrai per tutta la vita».Un tributo che sottolinea il rapporto indissolubile tra Diego e il club argentino, nel quale il suo talento e la sua personalità hanno lasciato un segno indelebile.A unirsi al ricordo è stata anche la Fifa, che attraverso i propri canali social ha celebrato il fuoriclasse con queste parole: «Diego Maradona. Una vera leggenda della #FIFAWorldCup».Nel giorno del suo compleanno, altri club e istituzioni calcistiche hanno condiviso messaggi e immagini dedicati al campione, confermando quanto la sua figura continui a essere riconosciuta e celebrata in tutto il mondo.Un mito che continua a vivereA distanza di quasi sei anni dalla sua morte, Maradona resta una delle figure più iconiche della storia dello sport. Le sue giocate, i suoi gol e le sue imprese continuano a essere raccontati e rivissuti da generazioni di appassionati.Ma il ricordo di Diego va oltre il campo: è quello di un uomo che ha attraversato epoche e confini, diventando un simbolo universale per milioni di persone.A Napoli, soprattutto, il suo nome continua a essere pronunciato con un sentimento che unisce nostalgia, gratitudine e amore. Un legame che il tempo non ha cancellato e che, come ricordano i messaggi delle società calcistiche, è destinato a restare vivo per sempre.