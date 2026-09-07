Sta per saltare l'Europeo di volley a Piazza del Plebiscito

Le previsioni elaborate dall'Aeronautica militare indicano infatti la possibilità di temporali nella giornata di giovedì

Napoli rischia di perdere, all'ultimo momento, il palcoscenico scelto per l'esordio della Nazionale italiana agli Europei maschili di pallavolo. In piazza del Plebiscito proseguono infatti i lavori per completare l'Arena del Volley, con le maestranze impegnate nell'allestimento delle tribune e dei grandi schermi destinati al pubblico. Ma sulla partita inaugurale del torneo pesa una variabile impossibile da ignorare: il maltempo previsto per la serata di giovedì 10 settembre.La sfida tra Italia e Svezia è fissata per le 21 e, nelle intenzioni degli organizzatori, dovrebbe andare in scena proprio nel cuore di Napoli, davanti alla basilica di San Francesco di Paola. La struttura realizzata per l'appuntamento europeo è però completamente scoperta e, proprio per questo, particolarmente esposta alle condizioni atmosferiche.Le previsioni elaborate dall'Aeronautica militare indicano infatti la possibilità di temporali nella giornata di giovedì. Un quadro che sta spingendo la Confederazione europea di pallavolo, la Cev, a valutare con attenzione l'opportunità di confermare la sede partenopea. La gara, secondo l'orientamento attuale, potrà rimanere in piazza del Plebiscito soltanto qualora gli aggiornamenti meteorologici dovessero indicare condizioni sufficientemente sicure, con una probabilità di precipitazioni molto bassa.Nel frattempo è stato individuato anche un impianto alternativo. Qualora il rischio di pioggia dovesse diventare incompatibile con lo svolgimento dell'incontro all'aperto, Italia-Svezia potrebbe essere trasferita al PalaSele di Eboli, in provincia di Salerno. Il palazzetto si trova a circa 90 chilometri da Napoli e rappresenterebbe la soluzione al coperto per garantire comunque lo svolgimento della partita.Al momento, però, non è stata adottata alcuna decisione definitiva. Piazza del Plebiscito rimane ufficialmente la sede dell'incontro e il trasferimento a Eboli costituisce esclusivamente il piano alternativo predisposto nel caso in cui le condizioni meteorologiche non consentano di giocare all'aperto.La decisione finale spetterà alla Cev, che dovrà valutare gli ultimi bollettini prima di stabilire se confermare l'evento nel centro di Napoli oppure procedere con lo spostamento. L'incertezza è legata anche al fatto che, negli ultimi mesi, alcune previsioni particolarmente negative per il capoluogo campano non si sono poi tradotte in fenomeni temporaleschi effettivamente significativi sulla città.La questione, tuttavia, non riguarda soltanto l'organizzazione tecnica della partita. L'esordio degli azzurri allenati da Fefè De Giorgi rappresenta uno degli appuntamenti sportivi più attesi e dovrebbe richiamare migliaia di persone. Tra gli ospiti previsti per la serata figura anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.Un eventuale cambio di sede deciso a ridosso dell'inizio della gara potrebbe quindi creare non pochi problemi agli spettatori che hanno già acquistato il biglietto pensando di assistere alla partita in piazza del Plebiscito. In caso di trasferimento, resterebbero da definire anche le modalità con cui verrebbero gestiti i titoli di ingresso e l'eventuale questione dei rimborsi.La vicenda riporta inoltre al centro dell'attenzione un problema strutturale che Napoli si trascina da tempo: la mancanza di un grande palazzetto coperto capace di accogliere manifestazioni sportive internazionali di questo livello. L'Arena allestita per l'Europeo consente di trasformare temporaneamente uno dei luoghi simbolo della città in un grande impianto per la pallavolo, ma non offre una soluzione quando le condizioni atmosferiche diventano sfavorevoli.Per questo, anche al di là della singola partita contro la Svezia, l'incertezza di queste ore riapre il dibattito sulla disponibilità di strutture sportive adeguate nel capoluogo campano. Un impianto coperto di dimensioni sufficienti avrebbe consentito di affrontare l'emergenza meteorologica senza mettere in discussione la sede dell'evento e senza esporre migliaia di tifosi alle conseguenze di un eventuale trasferimento.Per ora, dunque, il programma non cambia: giovedì sera Italia e Svezia dovrebbero affrontarsi in piazza del Plebiscito. Gli occhi restano puntati sulle prossime previsioni e sulla valutazione della Cev. Saranno gli ultimi aggiornamenti meteorologici a stabilire se il grande allestimento realizzato nel cuore di Napoli potrà ospitare l'atteso debutto degli azzurri oppure se la partita inaugurale dovrà essere disputata al coperto, al PalaSele di Eboli.