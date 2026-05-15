Padel a Pompei con Bobo Vieri, Di Canio, Dida e altre "leggende"

Sono stati realizzati due campi temporanei di padel progettati nel rispetto del contesto storico

Due giorni all’insegna dello sport, dello spettacolo e della promozione del territorio nel cuore della città mariana con la “Pompei Legends Padel Cup”, l’evento in programma oggi e domani in piazza Schettini a Pompei. La manifestazione, promossa dal Comune di Pompei in collaborazione con Football Service, punta a unire sport, cultura e inclusione sociale attraverso un format innovativo che vedrà protagoniste alcune delle più celebri ex stelle del calcio italiano e internazionale impegnate in un torneo di padel aperto al pubblico.

Per l’occasione, a pochi passi dal Santuario della Beata Vergine del Santo Rosario, sono stati realizzati due campi temporanei di padel progettati nel rispetto del contesto storico e urbano cittadino. Un’iniziativa che vuole dimostrare la capacità di Pompei di ospitare eventi moderni e di richiamo senza rinunciare alla propria identità culturale e religiosa.

Il programma si apre questo pomeriggio alle 15 con un momento conviviale tra legends del calcio, sponsor e ospiti dell’evento. Il torneo entrerà invece nel vivo domani, sabato 16 maggio, a partire dalle 10:30. In piazza Schettini sarà inoltre allestito un vero e proprio villaggio dedicato all’intrattenimento con musica, area ristoro, animazione e una tribuna per consentire al pubblico di seguire le partite.

Tra i protagonisti annunciati figurano numerosi ex campioni che hanno scritto pagine importanti del calcio italiano e internazionale, tra cui Fernando Llorente, Germán Denis, Stefano Fiore, Alessio Tacchinardi, Fabio Quagliarella, Dario Marcolin, Diego Perotti, Alessio Cerci, Vincent Candela, Paolo Di Canio, Luigi Di Biagio, Christian “Bobo” Vieri e l’ex portiere del Milan Dida.

Prevista anche la partecipazione di volti noti del mondo dello spettacolo e della televisione come Veronica Maya e Jimmy Ghione, oltre ad altri ospiti che potrebbero aggiungersi nelle ore precedenti all’inizio dell’evento.