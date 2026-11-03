CALCIO Rimonta di carattere del Pozzoromolo a Monteforte: finisce 3-3 contro il Real

La formazione di Palma Campania ribalta due reti di svantaggio e poi subisce il pareggio

Il Pozzoromolo inaugura il proprio cammino nel campionato di Terza Categoria con un pareggio per 3-3 sul campo del Real Monteforte. Una partita ricca di emozioni, nella quale la squadra di Palma Campania ha dimostrato carattere e capacità di reazione, riuscendo a ribaltare una situazione complicata prima di essere raggiunta nel finale. La gara si era messa inizialmente in salita per il Pozzoromolo. I padroni di casa, infatti, erano riusciti a portarsi sul 2-0, costringendo gli ospiti a inseguire. Nella ripresa è arrivata la reazione della formazione di Palma Campania. Decisivo l'ingresso di Pascariello, il 15enne è stato autore di una prestazione eccellente e di ben tre assist, che hanno contribuito alla rimonta del Pozzoromolo. La squadra ospite ha così recuperato lo svantaggio e completato il sorpasso, portandosi sul 2-3. I marcatori sono stati Nello Ferrara al 50', Francesco Pio Ferrara al 60' e Carmine Esposito al 75'.

Quando il successo sembrava ormai a portata di mano, il Real Monteforte ha trovato il gol del definitivo 3-3 quasi allo scadere, trasformando un calcio di rigore contestato dal Pozzoromolo, che ha giudicato dubbia la decisione arbitrale. Resta il rammarico per una vittoria sfumata negli ultimi istanti, ma anche la soddisfazione per una prova di carattere. Il Pozzoromolo esce dalla trasferta con un punto e con la consapevolezza di aver saputo reagire a un doppio svantaggio, mostrando qualità e determinazione.