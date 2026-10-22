CALCIO De Laurentiis: "Non vendo, ho rifiutato un'offerta per il Napoli"

Il presidente azzurro smentisce le indiscrezioni sulla possibile cessione del club e racconta i contatti avuti con Matt Rizzetta e alcuni fondi interessati all’acquisizione

Il Napoli non è in vendita. Aurelio De Laurentiis torna a fare chiarezza sul futuro societario del club azzurro e smentisce le indiscrezioni relative all’interesse di alcuni fondi per l’acquisizione della società. Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, il presidente ha raccontato i retroscena dei contatti avviati circa un anno fa con l’imprenditore Matt Rizzetta, che gli avrebbe presentato alcuni potenziali acquirenti.«Io il calcio non lo sapevo fare e ho imparato e penso di saperlo fare abbastanza bene, in un calcio vecchio che andrebbe rivisitato e liberato dal giogo di chi le squadre non le ha e ci conduce per mano giorno dopo giorno», ha dichiarato De Laurentiis, ribadendo la propria intenzione di mantenere il controllo del Napoli.L'incontro con Rizzetta e la valutazione da 2,26 miliardiIl presidente ha spiegato di aver incontrato Rizzetta circa un anno fa, dopo aver ricevuto una richiesta di appuntamento. In quell’occasione, l’imprenditore gli avrebbe presentato alcuni fondi interessati a comprare il club.«Lui mi introduce a un paio di fondi che rappresentava e volevano comprare il Napoli», ha raccontato De Laurentiis. I contatti sarebbero proseguiti fino a febbraio-marzo, con il coinvolgimento degli avvocati delle parti, ma senza arrivare a una vera e propria fase di verifica dei conti societari.Il patron azzurro ha infatti sottolineato che non sarebbe mai partita la due diligence, ovvero l’analisi approfondita della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della società, normalmente preliminare a un’operazione di acquisizione.«Ho messo a disposizione i miei amministrativi per una due diligence, ma non è iniziata mai, perché è la prima cosa che si fa», ha spiegato, aggiungendo di aver voluto capire fino a che punto i potenziali compratori intendessero spingersi.De Laurentiis ha quindi rivelato la cifra di cui si sarebbe discusso: «Alla fine questa cifra di 2 miliardi e 260 volevano pagarla una parte alla firma e una parte rateizzata in tre anni».Una proposta che, secondo il presidente, non avrebbe rappresentato una base convincente per proseguire. «Quando vuoi dilatare i soldi in tre anni parti male», ha commentato.«Non voglio perdere il controllo del club»Nel suo intervento, De Laurentiis ha chiarito che la questione non riguarda soltanto il valore economico del Napoli, ma anche il futuro della gestione societaria e il rapporto con la città.Secondo quanto riferito dal presidente, inizialmente gli sarebbe stato prospettato un ruolo da presidente, successivamente destinato a trasformarsi in quello di presidente onorario. Un’ipotesi che non lo avrebbe convinto, soprattutto alla luce delle responsabilità che ritiene di avere nei confronti del territorio e dei tifosi.«Io ho una responsabilità verso una città, una regione, un popolo con 83 milioni di follower nel mondo», ha affermato.De Laurentiis ha rivendicato il lavoro svolto negli anni alla guida della società, citando lo sviluppo del marchio, la gestione commerciale e le iniziative legate alle maglie e all’identità del club.Da qui la domanda che, secondo il presidente, sarebbe rimasta senza una risposta soddisfacente: «Quindi io che garanzie ho se dovessi cedere senza rimanere al comando? Al di là dei soldi».Il progetto stadio tra le prioritàTra gli obiettivi per il futuro, De Laurentiis ha indicato con decisione la realizzazione di uno stadio, un progetto che considera strategico per costruire una nuova realtà intorno al Napoli.«Io voglio fare lo stadio. Sarà un grande impegno anche fisico. Si dovrà fare per creare una realtà che oggi non esiste», ha dichiarato.Nel corso dell’intervista, il presidente ha riferito che Rizzetta avrebbe accettato l’ipotesi di proseguire al Maradona. De Laurentiis ha però evocato anche una possibile riqualificazione dell’area, immaginando la creazione di un grande parco e una maggiore presenza di verde, tenendo conto delle caratteristiche e delle criticità del territorio.«Se vendessi, preferirei un napoletano»Il presidente ha infine raccontato che i rapporti con Rizzetta sono proseguiti anche dopo i primi contatti sulla possibile acquisizione. I due si sarebbero incontrati allo stadio, dove De Laurentiis lo avrebbe ospitato in tribuna d’onore, e in occasione di una partita di basket alla quale era stato invitato.«Lui mi chiede ancora: “Ma non vuoi vendere?”. Io gli ho detto che è importante rimanere in buoni rapporti», ha raccontato.La posizione del patron, almeno per il momento, resta però netta: «Io per il momento non ho deciso di vendere».E nel caso in cui un giorno decidesse di cedere la società, De Laurentiis ha indicato anche una preferenza sulla provenienza del potenziale acquirente: «Se dovessi vendere venderei a un napoletano piuttosto che a un americano, perché ognuno conosce casa propria, le persone con le quali rapportarsi e la quotidianità».Parole che ribadiscono la volontà di mantenere il Napoli sotto la propria guida e che riportano al centro del dibattito il futuro del club, tra possibili interessamenti finanziari, ambizioni infrastrutturali e il legame con la città.