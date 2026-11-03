CICLISMO Il Giro d'Italia di nuovo a Napoli: ecco il percorso della tappa

la carovana affronterà la salita lungo la rampa di Coroglio, prima di raggiungere via Manzoni per l'ultimo tratto della frazione

Napoli si prepara a vivere un’altra giornata da protagonista nel panorama del grande ciclismo internazionale. Il Giro d’Italia tornerà nel capoluogo campano sabato 15 maggio 2027, confermando un appuntamento ormai diventato una tradizione: sarà infatti il sesto anno consecutivo che la corsa rosa farà tappa in città. Questa volta, però, gli organizzatori hanno immaginato uno scenario completamente diverso rispetto alle precedenti edizioni. Niente arrivo sul Lungomare, né passerella finale tra via Caracciolo e il centro cittadino. A ridisegnare la geografia della manifestazione sarà la concomitanza con un altro grande evento internazionale, l’America’s Cup, che proprio in quei giorni avrà a Napoli uno dei suoi principali punti di riferimento.Il lungomare di via Caracciolo sarà infatti occupato dalle strutture del villaggio dedicato alla competizione velica, rendendo necessario individuare una nuova sede per il traguardo. La scelta è ricaduta su via Alessandro Manzoni, nella zona collinare di Posillipo, dove i corridori si giocheranno la vittoria al termine di un finale inedito e potenzialmente spettacolare. Una soluzione che promette di offrire immagini suggestive, con il gruppo impegnato nella volata conclusiva e, sullo sfondo, il panorama che abbraccia il Golfo di Napoli e quello di Pozzuoli.La modifica non riguarda soltanto gli ultimi metri della tappa, ma comporta una revisione sostanziale dell'itinerario cittadino. I corridori entreranno nell'area urbana passando da Fuorigrotta, per poi dirigersi verso Bagnoli, quartiere destinato a diventare uno dei luoghi simbolo dell'avvicinamento all'America's Cup. Qui saranno allestiti gli hangar e le strutture tecniche che ospiteranno i team e i catamarani impegnati nella competizione. Successivamente, la carovana affronterà la salita lungo la rampa di Coroglio, prima di raggiungere via Manzoni per l'ultimo tratto della frazione.Si tratta di un arrivo decisamente differente rispetto a quello delle ultime edizioni, quando il Giro aveva trovato nel cuore monumentale della città il proprio palcoscenico conclusivo. Nel 2026, in particolare, il finale nei pressi di piazza del Plebiscito era stato caratterizzato da diverse cadute. A provocare difficoltà erano state soprattutto la curva particolarmente stretta di via Cesario Console e le condizioni della pavimentazione in sampietrini, ritenuta insidiosa dai corridori, proprio nel momento in cui il gruppo si preparava a contendersi il successo. Anche in quell'occasione il percorso aveva dovuto rinunciare al passaggio sul Lungomare di via Partenope, interessato dai lavori di riqualificazione che oggi risultano ormai prossimi alla conclusione.Da Trasacco a Napoli, 219 chilometri attraverso Abruzzo, litorale domizio e Campi FlegreiLa frazione napoletana sarà l'ottava tappa della 110ª edizione del Giro d'Italia e rappresenterà l'unico appuntamento previsto in Campania. La partenza è fissata a Trasacco, in Abruzzo, mentre il traguardo sarà collocato nel capoluogo partenopeo. Complessivamente i corridori dovranno affrontare 219 chilometri, in una giornata che unirà il paesaggio dell'entroterra abruzzese alla costa tirrenica, attraversando alcuni dei territori più caratteristici della provincia di Caserta e dell'area metropolitana di Napoli.Dopo aver lasciato Trasacco, il gruppo punterà verso il Tirreno, superando il Garigliano nei pressi di Minturno, punto in cui la corsa farà ufficialmente il proprio ingresso in Campania. Da lì il percorso proseguirà lungo il litorale, attraversando Mondragone e Castel Volturno, prima di raggiungere il territorio metropolitano napoletano. Il primo ingresso nell'area flegrea avverrà attraverso Lago Patria, nel comune di Giugliano, una zona che rappresenta un importante patrimonio naturalistico, anche per la presenza di ambienti umidi frequentati da numerose specie di uccelli.La carovana attraverserà quindi il territorio di Licola, costeggiando la sua riserva naturale e avvicinandosi a uno dei comprensori archeologici più importanti della Campania: l'antica Cuma. Il passaggio nei Campi Flegrei sarà uno dei momenti più caratteristici dell'intera tappa, grazie a un itinerario che metterà in successione paesaggi costieri, testimonianze dell'antichità e luoghi di grande interesse storico e naturalistico.Tra le località interessate dal percorso figura Bacoli, con il Lago Fusaro e la celebre Casina Vanvitelliana, uno degli edifici più riconoscibili del patrimonio borbonico. I corridori passeranno inoltre nelle vicinanze del parco che circonda il lago e delle testimonianze archeologiche delle Terme di Baia, complesso monumentale che racconta il ruolo centrale assunto da questo tratto di costa durante l'epoca romana. Un patrimonio che negli ultimi anni è stato al centro di iniziative di promozione e valorizzazione anche da parte della Città Metropolitana.La strada condurrà poi verso Monte di Procida, dove i partecipanti dovranno affrontare uno dei passaggi altimetricamente più significativi della giornata. Qui è previsto il Gran Premio della Montagna, che potrebbe rappresentare un'occasione per gli attaccanti e per chi vorrà mettere alla prova le proprie condizioni prima del finale napoletano. La salita offrirà anche uno scenario paesaggistico di particolare suggestione, con scorci sul mare e sulle isole del Golfo, tra cui quelli visibili dal Belvedere Stupor Mundi.Dopo Monte di Procida, il percorso proseguirà in direzione di Miseno, un territorio che conserva importanti tracce della presenza romana. La zona ospita, tra gli altri luoghi di interesse, la Piscina Mirabilis, monumentale cisterna realizzata in epoca augustea per garantire l'approvvigionamento idrico alla flotta militare romana di stanza nel porto di Miseno. L'opera raccoglieva le acque provenienti dall'area di Serino attraverso l'imponente sistema dell'acquedotto augusteo, una delle più straordinarie realizzazioni dell'ingegneria idraulica dell'antichità.Il viaggio attraverso i Campi Flegrei continuerà quindi con il passaggio nei pressi del Castello Aragonese di Baia, del Lago Lucrino e di Monte Nuovo, nel territorio di Pozzuoli. Quest'ultimo è particolarmente significativo anche dal punto di vista geologico: nacque infatti in seguito alla violenta eruzione del 1538, che modificò profondamente il paesaggio flegreo. Secondo alcune ricostruzioni storiche e archeologiche, l'evento avrebbe sepolto anche la cosiddetta Villa Accademia, tradizionalmente associata a Cicerone e tuttora non identificata con certezza.Giro d'Italia e America's Cup, Napoli punta sulla doppia vetrina internazionaleLa presenza del Giro d'Italia nel 2027 assume un significato che va oltre la dimensione sportiva. La scelta di far transitare la corsa attraverso Bagnoli e di avvicinare il percorso alle strutture dell'America's Cup nasce infatti dalla volontà di mettere in relazione due manifestazioni di rilevanza internazionale, capaci di attirare pubblico, operatori economici, media e visitatori da numerosi Paesi.La tappa napoletana è stata fortemente voluta dal sindaco della Città Metropolitana, Gaetano Manfredi, che considera la concomitanza tra le due competizioni un'opportunità importante per promuovere il territorio e rafforzarne la visibilità internazionale. Il Giro, con la sua lunga tradizione e la grande copertura televisiva, accompagnerà idealmente l'avvicinamento alla competizione velica, il cui avvio ufficiale è previsto per il 22 maggio 2027.Proprio Bagnoli sarà uno dei punti di contatto tra i due eventi. Il quartiere, da anni al centro di un articolato percorso di trasformazione e riqualificazione, si troverà sotto i riflettori grazie alla presenza degli hangar, delle basi operative e delle imbarcazioni utilizzate dai team della Coppa America. Il passaggio dei ciclisti rappresenterà quindi anche un'occasione per mostrare al pubblico internazionale un'area strategica per il futuro della città, affacciata sul mare e inserita in un contesto paesaggistico di grande valore.Manfredi ha sottolineato il peso di questa combinazione, evidenziando come l'unione tra Giro d'Italia e America's Cup possa diventare un potente strumento di promozione per Napoli. Il progetto punta inoltre a riportare l'attenzione sui Campi Flegrei, un territorio che sta attraversando una fase particolarmente delicata e che necessita di iniziative capaci di sostenere il turismo, valorizzare il patrimonio culturale e rafforzare la fiducia nelle sue prospettive di sviluppo.L'edizione 2027 porterà dunque con sé un doppio appuntamento di grande richiamo: da una parte la competizione ciclistica, dall'altra la sfida velica che vedrà Napoli protagonista della scena internazionale. Due discipline differenti, ma unite dalla capacità di trasformare la città in una vetrina globale.Per il capoluogo campano si tratterà anche di un risultato significativo dal punto di vista della continuità sportiva. Sei arrivi consecutivi del Giro nella stessa città rappresentano infatti un primato nel ciclismo moderno e confermano il rapporto ormai consolidato tra Napoli e la corsa rosa. Nel 2027, tuttavia, la città non offrirà il consueto scenario del lungomare: il gruppo attraverserà i paesaggi dei Campi Flegrei, sfiorerà il villaggio della Coppa America e si lancerà verso il traguardo in salita di Posillipo.Una conclusione diversa, dunque, ma costruita per raccontare una Napoli che vuole presentarsi al mondo attraverso i suoi grandi eventi, il patrimonio storico, le bellezze naturali e le trasformazioni urbane ancora in corso.