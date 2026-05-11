Giro d'Italia, ecco tutte le scuole chiuse a Napoli e provincia
La tappa attraverserà numerosi comuni della Campania, interessando sia la provincia di Salerno sia quella di Napoli
Il Giro d'Italia 2026 torna a Napoli il 14 maggio 2026, confermando per il quinto anno consecutivo la presenza della corsa rosa in città. L’edizione di quest’anno porterà però una novità significativa: il traguardo finale sarà allestito in Piazza del Plebiscito e non sul lungomare cittadino, sede degli arrivi delle precedenti edizioni.
La tappa attraverserà numerosi comuni della Campania, interessando sia la provincia di Salerno sia quella di Napoli.
I comuni attraversati dal Giro
Provincia di Salerno
Paestum
Salerno
Vietri sul Mare
Cava de' Tirreni
Nocera Inferiore
Sarno
Provincia di Napoli
Palma Campania
San Paolo Belsito
Nola
Comiziano
Cimitile
Brusciano
Pomigliano d'Arco
Acerra
Cardito
Caivano
Frattamaggiore
Frattaminore
Afragola
Casoria
Napoli
Scuole chiuse in alcuni comuni
In vista del passaggio della corsa e delle modifiche alla viabilità, diversi comuni stanno predisponendo misure straordinarie.
Al momento è stata annunciata la chiusura delle scuole per giovedì 14 maggio 2026 nei comuni di:
Palma Campania
Casoria
Pomigliano d'Arco
Non si esclude che nelle prossime ore anche altre amministrazioni comunali possano adottare provvedimenti analoghi, compresa la riduzione degli orari scolastici. Ai cittadini viene consigliato di consultare i canali ufficiali dei singoli comuni per aggiornamenti su scuole, traffico e limitazioni alla circolazione.