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Giro d'Italia, ecco tutte le scuole chiuse a Napoli e provincia

La tappa attraverserà numerosi comuni della Campania, interessando sia la provincia di Salerno sia quella di Napoli

A cura di Redazione
11 maggio 2026 23:00
Giro d'Italia, ecco tutte le scuole chiuse a Napoli e provincia -
Vesuviano e oltre
Sport
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Il Giro d'Italia 2026 torna a Napoli il 14 maggio 2026, confermando per il quinto anno consecutivo la presenza della corsa rosa in città. L’edizione di quest’anno porterà però una novità significativa: il traguardo finale sarà allestito in Piazza del Plebiscito e non sul lungomare cittadino, sede degli arrivi delle precedenti edizioni.

La tappa attraverserà numerosi comuni della Campania, interessando sia la provincia di Salerno sia quella di Napoli.

I comuni attraversati dal Giro

Provincia di Salerno

Paestum

Salerno

Vietri sul Mare

Cava de' Tirreni

Nocera Inferiore

Sarno

Provincia di Napoli

Palma Campania

San Paolo Belsito

Nola

Comiziano

Cimitile

Brusciano

Pomigliano d'Arco

Acerra

Cardito

Caivano

Frattamaggiore

Frattaminore

Afragola

Casoria

Napoli

Scuole chiuse in alcuni comuni

In vista del passaggio della corsa e delle modifiche alla viabilità, diversi comuni stanno predisponendo misure straordinarie.

Al momento è stata annunciata la chiusura delle scuole per giovedì 14 maggio 2026 nei comuni di:

Palma Campania

Casoria

Pomigliano d'Arco

Non si esclude che nelle prossime ore anche altre amministrazioni comunali possano adottare provvedimenti analoghi, compresa la riduzione degli orari scolastici. Ai cittadini viene consigliato di consultare i canali ufficiali dei singoli comuni per aggiornamenti su scuole, traffico e limitazioni alla circolazione.

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