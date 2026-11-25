CALCIO Sei anni dalla morte di Maradona: l'omaggio di Napoli, Boca e Siviglia

Tra i primi omaggi è arrivato quello della Federcalcio argentina, che sui propri canali social ha pubblicato un video dedicato alla carriera e ad alcuni momenti della vita di Maradona

Sei anni senza Diego Armando Maradona. Nel giorno dell’anniversario della morte del Pibe de Oro, il mondo del calcio si ferma per ricordare uno dei suoi protagonisti più amati e riconoscibili. L’ex fuoriclasse argentino, scomparso il 25 novembre 2020 all’età di 60 anni, continua a essere presente nella memoria di tifosi, società sportive e istituzioni calcistiche.Tra i primi omaggi è arrivato quello della Federcalcio argentina, che sui propri canali social ha pubblicato un video dedicato alla carriera e ad alcuni momenti della vita di Maradona. «Eterno Maradona, un'impronta che il tempo non cancella. A sei anni dalla sua scomparsa, Diego Armando Maradona resta nella storia del calcio argentino, con un'eredità che trascende le generazioni e continua a essere presente in ogni angolo dello sport», si legge nel messaggio.Dal Boca Juniors al Napoli: il ricordo dei clubAnche il Boca Juniors, una delle società più importanti nella carriera del Diez, ha voluto ricordare l'ex campione con un messaggio rivolto alla propria tifoseria: «In ogni trionfo, in ogni preghiera, nei tatuaggi e nelle bandiere: sempre presente nel cuore dei tifosi del Boca».Un omaggio particolare è arrivato naturalmente dal Napoli, la squadra con cui Maradona ha scritto alcune delle pagine più importanti della storia del club e della città. La società azzurra ha pubblicato sui social una fotografia dello stadio intitolato proprio a Diego Armando Maradona, accompagnandola con un cuore azzurro e le date di nascita e morte dell'ex capitano.Anche il Siviglia, altra tappa della carriera del campione argentino, ha affidato ai social il proprio ricordo: «Sei anni da quando ci hai lasciati, Diego. Sempre nei nostri cuori Maradona. Ci manchi». Il club andaluso ha poi condiviso ulteriori contenuti e video, accompagnati da un altro messaggio: «Il mondo del calcio sente la tua mancanza, Diego».Un'eredità che attraversa le generazioniNumerosi altri club, calciatori, federazioni e istituzioni sportive hanno partecipato alla commemorazione, pubblicando fotografie, filmati e parole dedicate al campione argentino.A sei anni dalla sua scomparsa, il nome di Maradona continua così a unire tifoserie e generazioni diverse. Un legame che attraversa i confini e che trova nel calcio, nei colori delle squadre amate e nei ricordi dei suoi momenti più celebri una presenza ancora viva.