FC Pozzoromolo, nasce un nuovo progetto calcistico: ambizione e competenza per la prima stagione

La società punta a diventare un punto di riferimento per il territorio, costruendo nel tempo una propria identità

Una nuova realtà calcistica si prepara per scrivere la propria storia. È il FC Pozzoromolo, società legata alla storica frazione di Palma Campania, pronta ad affrontare il suo primo campionato regionale di Terza Categoria con un progetto che punta su entusiasmo, organizzazione e una forte identità territoriale. Un’avventura che nasce dalla volontà di costruire qualcosa di importante partendo dalle fondamenta. In vista della nuova stagione agonistica, il club ha infatti avviato un intenso lavoro societario e sportivo, definendo progressivamente una struttura chiamata a sostenere un progetto ambizioso dentro e fuori dal campo.A guidare la società sarà Agostino Cosenza, presidente del FC Pozzoromolo. Una figura chiamata a imprimere una direzione precisa al percorso del club, mettendo al centro passione, leadership e ambizione. Al suo fianco ci sarà Salvatore Saviano, nominato vicepresidente, il cui compito sarà contribuire alla crescita della società attraverso una presenza costante e una particolare attenzione allo sviluppo di ogni settore del progetto.Sul fronte sportivo, il club ha affidato il ruolo di direttore sportivo a Gennaro Catapano. Una scelta destinata a rappresentare uno dei punti cardine della nuova stagione: il direttore sportivo sarà infatti il collegamento tra società, staff e squadra, occupandosi della costruzione di un gruppo competitivo e pronto ad affrontare con determinazione ogni sfida del campionato.La struttura tecnica e sportiva si arricchisce inoltre della presenza di Luigi Sorrentino, nuovo Talent Scout del FC Pozzoromolo. Un ingresso di grande esperienza, considerato il percorso maturato tra i pali in diverse piazze del calcio campano e non solo, dopo esperienze nel settore giovanile del Napoli e successivamente con realtà come Monza, Savoia, Nocerina e Angri. Il suo compito sarà quello di mettere la propria esperienza al servizio della società, individuando giovani talenti e profili con margini di crescita. Una figura che incarna perfettamente la filosofia di un progetto intenzionato a guardare non soltanto al presente, ma anche alla costruzione del futuro.A completare il quadro arriva la scelta dell'allenatore. La guida tecnica della prima squadra è stata affidata a Michele Menna, chiamato a trasformare idee, entusiasmo e lavoro quotidiano in una precisa identità di gioco. Per il tecnico si apre così una nuova sfida, con la responsabilità di accompagnare il FC Pozzoromolo nella sua prima stagione agonistica e di imprimere alla squadra mentalità, carattere e spirito di appartenenza.La società sta lavorando intensamente anche alla costruzione della rosa, con diverse operazioni di mercato già ufficializzate nel corso dell'estate. L'obiettivo è quello di allestire un gruppo capace di affrontare la Terza Categoria con il giusto atteggiamento, senza perdere di vista i valori che accompagnano la nascita del club: sacrificio, appartenenza, passione e voglia di crescere.Il Pozzoromolo, dunque, si presenta ai nastri di partenza con una struttura societaria definita e un progetto che vuole essere molto più di una semplice nuova esperienza calcistica. La società punta a diventare un punto di riferimento per il territorio, costruendo nel tempo una propria identità e creando le condizioni per una crescita sportiva graduale ma ambiziosa.La prima stagione sarà il punto di partenza. Presidente, vicepresidente, direttore sportivo, talent scout, allenatore e squadra sono chiamati a lavorare nella stessa direzione, con l'obiettivo di trasformare l'entusiasmo della nascita in risultati e il senso di appartenenza ai colori del Pozzoromolo in una vera forza sul campo.