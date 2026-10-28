NAPOLI CALCIO "Prima criticavano il corto muso, ora i troppi gol"

Marco Landucci, allenatore in seconda del Napoli, ha commentato così ai microfoni di Sky Sport la vittoria in campionato contro il Monza

L’allenatore in seconda del Napoli, Marco Landucci, commenta il successo in campionato contro il Monza e difende il percorso della squadra dalle critiche per i gol subiti. Soddisfazione per la reazione nella ripresa, mentre resta da valutare l’infortunio di Stanislav Lobotka, costretto a uscire nel primo tempo.«Una volta ci dicevano che vincevamo di cortomuso e gli altri segnavano tanto facendo calcio spettacolo, adesso ci criticano perché prendiamo troppi gol».Marco Landucci, allenatore in seconda del Napoli, ha commentato così ai microfoni di Sky Sport la vittoria in campionato contro il Monza, soffermandosi sulle critiche ricevute dalla squadra per le reti incassate e sulla capacità di reagire durante la partita.«Nel secondo tempo siamo cresciuti»Landucci ha sottolineato il rammarico per il gol subito nel finale del primo tempo, evidenziando però la crescita della squadra nella seconda frazione di gioco.«Peccato per il gol preso a fine primo tempo, nel secondo siamo cresciuti e il 2-1 ci ha dato fiducia. Abbiamo chiuso bene, era importante vincere, ora ci prepariamo per la prossima», ha dichiarato.Il viceallenatore ha espresso soddisfazione per il risultato, considerato importante per il percorso della squadra, e ha ricordato anche alcune delle prestazioni positive offerte dagli azzurri nelle ultime settimane.«Questa squadra ha battuto il Bodo e fatto bene con la Roma», ha aggiunto, richiamando l’attenzione sui risultati ottenuti dal gruppo.McTominay e Anguissa, il peso degli infortuniNel corso dell’intervista, Landucci ha parlato anche delle difficoltà legate alle assenze e ai tempi necessari per recuperare la condizione fisica.«McTominay è stato fuori un mese e poi ha avuto bisogno di un altro mese per recuperare, Anguissa ha avuto problemi ed è stato fuori», ha spiegato.Il tecnico ha riconosciuto la necessità di migliorare la fase difensiva e ridurre gli errori che portano a subire gol: «Bisogna evitare quei gol che prendiamo, però ci stiamo lavorando. Siamo molto soddisfatti di questa vittoria».Lobotka, attesi gli esami alla cavigliaLa preoccupazione principale riguarda ora le condizioni di Stanislav Lobotka, uscito nel primo tempo dopo un contrasto nel quale la caviglia gli sarebbe rimasta sotto.Landucci non ha fornito una diagnosi precisa, chiarendo che il centrocampista non stava bene al momento della sostituzione.«Non so esattamente cosa abbia, ma non sta sicuramente bene. La caviglia è rimasta sotto in un contrasto, domani farà gli esami», ha concluso.Gli accertamenti previsti per il giorno successivo saranno quindi decisivi per comprendere l’entità dell’infortunio e valutare i tempi di recupero del giocatore.