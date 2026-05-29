Olimpiadi 2036, il Coni vuole Napoli

L’ipotesi di un progetto condiviso tra Roma e Napoli era già circolata nei mesi scorsi

Il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, ha rilanciato l’ipotesi di una candidatura italiana per le Olimpiadi estive del 2036, con una possibile organizzazione congiunta tra Roma e Napoli. L’idea è stata accennata durante la presentazione della World Cup Rome 2026 di skateboarding in Campidoglio, nel quadro delle iniziative che accompagnano il percorso verso i Giochi invernali di Milano-Cortina.

Secondo Buonfiglio, il sistema sportivo italiano sarebbe in grado di sostenere una candidatura olimpica e la soluzione di una “Olimpiade diffusa” tra le due città rappresenterebbe, nelle sue intenzioni, una delle opzioni su cui lavorare. Il presidente del Coni ha infatti dichiarato di aver dato mandato di avviare attività preliminari per una possibile candidatura, con l’obiettivo di riportare in Italia i Giochi estivi.

L’ipotesi di un progetto condiviso tra Roma e Napoli era già circolata nei mesi scorsi, ma ha trovato nuova visibilità anche grazie al sostegno dell’assessore capitolino allo Sport, Alessandro Onorato, tra i promotori dell’idea. Secondo Onorato, una candidatura congiunta tra le due città avrebbe un forte valore simbolico e strategico, in grado di rafforzare le possibilità italiane in ambito internazionale.

Sull’iniziativa risulta informato anche il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, che nei mesi scorsi avrebbe già affrontato il tema in incontri istituzionali. L’eventuale progetto, tuttavia, richiede ancora passaggi formali e il coinvolgimento di Governo, Coni e amministrazioni locali per una valutazione di fattibilità.

Parallelamente, nel contesto cittadino napoletano si registra anche un confronto politico e istituzionale sull’ipotesi di avviare studi preliminari e approfondimenti tecnici per una candidatura, con richieste di valutazione rivolte alle amministrazioni competenti.