Giro d'Italia, ecco gli orari dei passaggi a Palma Campania e nell'area nolana

Lungo il tragitto scatterà la sospensione temporanea della circolazione circa due ore e mezza prima del passaggio dei corridori

Napoli e la sua provincia si preparano ad accogliere il passaggio del 109° Giro d’Italia. Il prossimo 14 maggio il capoluogo campano ospiterà l’arrivo della sesta tappa, la Paestum–Napoli, lunga 141 chilometri, e in prefettura si è già svolta la riunione operativa per definire il piano sicurezza e la gestione della viabilità lungo l’intero percorso. Al tavolo del Comitato operativo per la viabilità hanno preso parte rappresentanti della Regione Campania, della Città metropolitana, dei comuni interessati dalla corsa, delle forze dell’ordine, della polizia stradale, del 118, dell’Asl Napoli 1, della Croce Rossa, di Anas, Eav e degli organizzatori di Rcs Sport. Obiettivo dell’incontro, coordinare le misure necessarie per affrontare una giornata che richiamerà migliaia di spettatori e comporterà inevitabili disagi alla circolazione.

Secondo il programma, la carovana rosa entrerà nella provincia di Napoli intorno alle 15.30 passando da Palma Campania, mentre l’arrivo in piazza del Plebiscito è previsto per le 17.04. Lungo il tragitto scatterà la sospensione temporanea della circolazione circa due ore e mezza prima del passaggio dei corridori, pur garantendo sempre il transito ai mezzi di emergenza e soccorso. Circa novanta minuti prima della gara transiterà inoltre la tradizionale carovana pubblicitaria, composta da una quarantina di veicoli.

Particolare attenzione è stata riservata alla viabilità nei pressi dell’ospedale di Nola. Per limitare i disagi e assicurare il costante accesso al presidio sanitario, il percorso della tappa è stato parzialmente modificato, prevedendo anche eventuali brevi sospensioni della corsa in caso di necessità. A Casoria, invece, sono stati effettuati interventi per risolvere alcune criticità del manto stradale lungo il tracciato.

Sul fronte dei trasporti, Eav ha annunciato la temporanea chiusura del passaggio a livello sulla tratta Camposano–Cimitile per il tempo strettamente necessario al passaggio dei ciclisti.

Per cittadini e automobilisti sarà dunque una giornata da pianificare con attenzione, tra deviazioni, strade chiuse e modifiche alla viabilità, in attesa dell’arrivo della corsa rosa nel cuore di Napoli.