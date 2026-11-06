NAPOLI CALCIO De Laurentiis incontra Allegri e la squadra

Una visita che arriva in un momento particolarmente delicato per il club, con le polemiche interne sempre più accese

Dopo la pesante sconfitta in Champions League contro il Porto e le tensioni esplose all'interno dello spogliatoio, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha deciso di intervenire in prima persona per ricompattare l'ambiente e riportare serenità nel gruppo.Il patron azzurro, atteso a Napoli nella giornata di domani, ha anticipato il proprio rientro e ha raggiunto in mattinata il Centro Tecnico di Castel Volturno. Qui si è trattenuto per alcune ore, incontrando la squadra, l'allenatore Massimiliano Allegri e l'intero staff tecnico.Una visita che arriva in un momento particolarmente delicato per il club, con le polemiche interne sempre più accese e alcune dichiarazioni dei calciatori che hanno contribuito ad alimentare le tensioni. L'obiettivo di De Laurentiis è apparso chiaro: ricompattare il gruppo, riportare il confronto all'interno dello spogliatoio e mettere da parte le divisioni in vista dei prossimi impegni.All'orizzonte c'è infatti la sfida di domenica allo stadio Diego Armando Maradona contro la Lazio, attuale capolista, un appuntamento importante per il percorso degli azzurri e per il clima che si respira intorno alla squadra.L'incontro a Castel Volturno si è concluso nel primo pomeriggio. Subito dopo, l'intera squadra si è trasferita in un albergo della zona flegrea, dove resterà in ritiro fino a domenica mattina, quando è previsto il trasferimento allo stadio per la partita.In ritiro saranno presenti anche i nove calciatori infortunati e lo squalificato Marianucci, che non potrà prendere parte alla gara. Una scelta che punta a mantenere unito tutto il gruppo in una fase in cui, più che mai, il Napoli è chiamato a ritrovare compattezza e unità d'intenti.