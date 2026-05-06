Giro d'Italia a Napoli, oltre 2 milioni di euro per le strade anche nel Nolano

La tappa si svilupperà su un percorso complessivo di 141 chilometri, di cui circa 80 all’interno dell’area metropolitana

Per il quinto anno consecutivo il Giro d'Italia farà tappa a Napoli e nella sua area metropolitana. Il prossimo 14 maggio è in programma la frazione Paestum–Napoli, sesta tappa della 109ª edizione, con arrivo previsto nella suggestiva cornice di Piazza del Plebiscito. L’evento sportivo sarà accompagnato da un importante piano di interventi sulla viabilità: la Città Metropolitana ha infatti stanziato 2 milioni e 200mila euro per lavori di manutenzione e messa in sicurezza delle strade in 27 Comuni, oltre al capoluogo.

La tappa si svilupperà su un percorso complessivo di 141 chilometri, di cui circa 80 all’interno dell’area metropolitana. Il tracciato interesserà arterie di diversa competenza: 14 chilometri su strade ANAS, 18 chilometri gestiti dalla Città Metropolitana e circa 48 chilometri sotto la responsabilità dei Comuni.

Proprio su queste ultime sono in corso lavori di riqualificazione, avviati sulla base delle indicazioni della RCS Sport e con il coordinamento della polizia stradale per Campania e Basilicata. Gli interventi prevedono il rifacimento del manto stradale, il rinnovo della segnaletica e la messa in sicurezza dei chiusini, per un totale di circa 110mila metri quadrati di superficie interessata. La conclusione dei lavori è prevista entro venerdì.

Il percorso 2026 attraverserà numerosi centri dell’hinterland: da Palma Campania a Nola, passando per Pomigliano d’Arco, Afragola, Casoria e altri comuni fino all’ingresso in città. Il gran finale si terrà sul pavé di Piazza del Plebiscito, a 47 anni dalla storica vittoria di Francesco Moser proprio davanti a Palazzo Reale.

Accanto alla gara, sono previste numerose iniziative collaterali. Tra queste il “GiroLand”, villaggio ufficiale della manifestazione che sarà allestito in Piazza Municipio, oltre a eventi organizzati dai Comuni coinvolti e dalle associazioni del territorio.

Una giornata che unisce sport, promozione del territorio e investimenti infrastrutturali, confermando il ruolo centrale di Napoli nel panorama del ciclismo internazionale.