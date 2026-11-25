L'INCIDENTE Investe bimbo nel Nolano, scappa e torna con la madre per depistare le indagini

Dopo l’impatto, il conducente si sarebbe allontanato, lasciando il piccolo ferito sull’asfalto

Stava raggiungendo alcuni amici per partecipare a una festa di compleanno quando è stato travolto da uno scooter lungo corso Umberto I, a Marigliano. Un bambino di 10 anni è rimasto ferito sull’asfalto, mentre il conducente del mezzo si sarebbe allontanato senza fermarsi a prestargli soccorso. Per la vicenda, avvenuta lo scorso 14 novembre, la Polizia locale ha denunciato un ragazzo di 16 anni e la madre, nata nel 1993.Secondo quanto ricostruito dagli agenti, il minorenne sarebbe tornato sul luogo dell’incidente circa 45 minuti dopo l’investimento, accompagnato dalla madre e a bordo di un veicolo diverso da quello effettivamente coinvolto. Una ricostruzione che, stando agli accertamenti, sarebbe stata smentita dalle immagini dei sistemi di videosorveglianza.Il bambino, soccorso dalla madre e da alcuni passanti, è stato trasportato all’ospedale pediatrico Santobono di Napoli. Ha riportato traumi alla testa, giudicati guaribili in pochi giorni.L'investimento in corso Umberto II fatti risalgono al 14 novembre. In base alla ricostruzione della Polizia locale di Marigliano, coordinata dal comandante Emiliano Nacar, lo scooter proveniva da Lausdomini ed era diretto verso San Vitaliano. Il mezzo avrebbe proceduto a velocità sostenuta e, nei pressi dell’Hotel Elio, avrebbe travolto il bambino mentre attraversava la strada per raggiungere gli amici.Dopo l’impatto, il conducente si sarebbe allontanato, lasciando il piccolo ferito sull’asfalto. I primi ad assisterlo sono stati la madre, che lo accompagnava, e alcuni passanti, che hanno chiamato il 118 e le forze dell’ordine.Per individuare il responsabile, gli agenti hanno avviato un’attività investigativa basata sull’incrocio delle testimonianze, sui rilievi tecnici e sull’analisi delle registrazioni delle telecamere presenti nella zona.Il ritorno dopo 45 minuti e il tentativo di depistaggioCirca tre quarti d’ora dopo l’investimento, il presunto responsabile, un sedicenne residente a Marigliano, si è presentato agli agenti sul luogo dell’incidente a bordo di una minibike Lem110 danneggiata. In quell’occasione avrebbe fornito una versione dei fatti non corrispondente a quanto realmente accaduto. Il racconto sarebbe stato confermato anche dalla madre, ascoltata dalla polizia giudiziaria come persona informata sui fatti.Le immagini della videosorveglianza hanno però consentito agli investigatori di individuare le incongruenze. Il mezzo ripreso durante l’investimento era infatti uno scooter scuro, dotato di targa retroilluminata, parabrezza, frecce e fari anteriori a LED: caratteristiche differenti rispetto alla minibike mostrata dal ragazzo agli agenti.Quest’ultima, priva di targa perché non omologata per la circolazione su strada, è stata sequestrata ai fini della confisca. È stata inoltre effettuata la segnalazione al prefetto per l’applicazione delle sanzioni previste.Gli ulteriori controlli eseguiti presso l’abitazione del sedicenne hanno infine permesso di individuare, nel piazzale dello stabile, uno scooter compatibile con quello immortalato dalle telecamere durante l’investimento.Le denunce a carico del minorenne e della madreAl termine degli accertamenti, il sedicenne e la madre sono stati denunciati alle competenti autorità giudiziarie. Le ipotesi di reato contestate riguardano la fuga dopo l’incidente, l’omissione di soccorso e le false dichiarazioni finalizzate, secondo l’accusa, a depistare le indagini.La ricostruzione della Polizia locale ha consentito di individuare il presunto mezzo coinvolto e di ricostruire i passaggi successivi all’investimento. Il bambino, fortunatamente, ha riportato lesioni giudicate guaribili in pochi giorni.