NAPOLI CALCIO Lucca-De Bruyne: il post era di un omonimo e non del fratello dell'attaccante

il Napoli aveva già fornito un chiarimento sull’identità del familiare del calciatore, precisando che l’unico fratello di Lorenzo Lucca si chiama Riccardo

Nessuna dichiarazione riconducibile alla famiglia di Lorenzo Lucca contro Kevin De Bruyne. A intervenire per fare chiarezza sulle polemiche nate dopo il battibecco tra i due calciatori del Napoli è Giuseppe Riso, procuratore dell’attaccante azzurro, che ha definito falsa la ricostruzione circolata nelle ultime ore sui social network e ripresa da alcune testate online.La vicenda è legata a un profilo che si sarebbe presentato come quello di Giovanni, presunto fratello di Lucca, dal quale sarebbero partite accuse nei confronti del centrocampista belga. I messaggi sarebbero comparsi dopo la partita persa dal Napoli per 4-1 contro il Porto, durante la quale i due giocatori erano stati protagonisti di un confronto acceso in campo.L’agente ha però respinto in modo netto l’autenticità delle dichiarazioni. «Si smentiscono categoricamente le dichiarazioni e la ricostruzione falsa attribuita al fratello di Lucca che sono apparse sui social e alcune testate online. Trattasi di un profilo non attribuibile assolutamente al fratello», ha dichiarato Riso all’ANSA.Il chiarimento del Napoli: l’unico fratello è RiccardoGià nelle ore precedenti, il Napoli aveva fornito un chiarimento sull’identità del familiare del calciatore, precisando che l’unico fratello di Lorenzo Lucca si chiama Riccardo. Un'indicazione che ha contribuito a smentire la riconducibilità del profilo social al presunto familiare indicato nei contenuti diventati virali.La precisazione dell'agente punta dunque a separare la posizione del giocatore e della sua famiglia dalle affermazioni circolate online, che avevano alimentato ulteriori discussioni intorno all'episodio avvenuto durante la gara contro la formazione portoghese.Riso: «Nessuno ha verificato prima di pubblicare»Nel suo intervento, il procuratore ha criticato anche la diffusione di contenuti non verificati, sottolineando le possibili conseguenze sulla reputazione delle persone coinvolte.«Si ritiene scorretto diffondere notizie prive di fondamento, attribuendo a persone dichiarazioni mai rese e alimentando polemiche al solo fine di danneggiare la reputazione e l'immagine delle persone coinvolte», ha aggiunto Riso.L'agente ha infine espresso rammarico per il fatto che, prima della pubblicazione e della ripresa delle dichiarazioni, non sarebbe stata effettuata una verifica sull'autenticità del profilo e dei messaggi attribuiti al presunto fratello del calciatore.La smentita arriva così a ridimensionare una polemica nata sui social e rapidamente trasferitasi nel dibattito intorno al Napoli, dopo il confronto tra Lucca e De Bruyne durante la pesante sconfitta contro il Porto.