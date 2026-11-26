L'OPERAZIONE San Giuseppe Vesuviano, arrestato con quasi due chili di droga

La presenza delle dosi già pronte avrebbe fatto ipotizzare agli investigatori una destinazione commerciale della sostanza

Un chilo e 800 grammi di hashish e 300 dosi di marijuana già confezionate e pronte per la vendita. È il quantitativo di droga scoperto dai Carabinieri durante un'operazione antidroga condotta nella serata di ieri a San Giuseppe Vesuviano. In manette è finito un uomo di 47 anni del posto, già sottoposto alla misura della libertà vigilata.L'intervento è stato eseguito dai militari della locale stazione, impegnati in un servizio mirato al contrasto dello spaccio e della detenzione di sostanze stupefacenti. All'operazione, coordinata dal comandante Angelo Cardone, hanno preso parte anche i Carabinieri del Nucleo cinofili di Sarno, intervenuti per supportare le attività di ricerca all'interno dell'abitazione del sospettato.La scoperta durante la perquisizioneNel corso del controllo, i militari hanno rinvenuto un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti. In casa erano custoditi 1,8 chilogrammi di hashish e 300 dosi di marijuana, già suddivise e confezionate per la vendita al dettaglio.La presenza delle dosi già pronte avrebbe fatto ipotizzare agli investigatori una destinazione commerciale della sostanza, presumibilmente destinata al mercato locale.Durante la perquisizione sono stati inoltre trovati 105 euro in contanti. Il denaro è stato sequestrato insieme a tutta la droga rinvenuta nell'abitazione.Il 47enne trasferito in carcereAl termine delle operazioni, il 47enne è stato arrestato. La sua posizione è stata valutata anche alla luce della misura di sicurezza della libertà vigilata alla quale risultava già sottoposto.Dopo le formalità di rito, l'uomo è stato trasferito in carcere su disposizione dell'autorità giudiziaria.Gli stupefacenti sequestrati saranno sottoposti agli ulteriori accertamenti, necessari anche per verificarne la composizione e stimarne il valore economico complessivo.L'operazione si inserisce nell'ambito dei controlli condotti dai Carabinieri sul territorio vesuviano per contrastare il traffico e lo spaccio di droga, con particolare attenzione alle abitazioni sospettate di essere utilizzate come depositi o punti di distribuzione delle sostanze stupefacenti.